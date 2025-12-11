¿Cuándo será la última lluvia de estrellas del 2025? Que no se te pase la fecha

El 2025 ha sido un año lleno de sorpresas para la comunidad astronómica, con fenómenos únicos y avistamientos que sin duda pasarán a la historia como el eclipse solar del pasado mes de septiembre y la alineación planetaria.

Por este motivo, a pocos días de completar el calendario de eventos astronómicos, la última lluvia de estrellas se encargará de cerrar con broche de oro el cierre de un año lleno de actividad.

Se trata de la lluvia de meteoros Úrsidas, que será el último espectáculo del año que promete un avistamiento excepcional para los amantes del cielo.

El mes de diciembre llega la lluvia de estrellas Úrsidas. Foto: Star walk

¿Cuándo será la última lluvia de estrellas del 2025?

De acuerdo con el sitio experto Starwalk, la lluvia de meteoros Úrsidas se destaca por su actividad, ya que durante su pico las Úrsidas pueden producir hasta 10 meteoros por hora.

Este año el evento astronómico será del 17 al 26 de diciembre y se prevé que su pico de actividad en el hemisferio norte, será durante la noche del 21 al 22 de diciembre.

Además, las condiciones climáticas serán propicias para esta lluvia de meteoros, ya que el pico ocurrirá en medio del cielo oscuro, dos días después de la Luna Nueva.

Última lluvia de estrellas del 2025. Foto: Creada con IA

