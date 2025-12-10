Más Información

Gemínidas 2025: consejos prácticos para ver la lluvia de meteoros en México

Registro Nacional de Infieles: ¿qué es, cómo funciona y por qué se volvió viral en Latinoamérica?

Gripe H3N2: “súper gripe” en Reino Unido provoca oleada de los mejores memes

México vs Portugal: ¿qué se sabe de Fanki, la empresa de boletos que causó caos en redes sociales?

Venta de boletos México vs Portugal: falla en Fanki desata caos en redes sociales; así reaccionaron usuarios de X

Un nuevo virus acaparó la atención mediática, se trata de la la cual provocó el cierre temporal de centros escolares en Reino Unido y mantiene en alerta a los epidemiólogos en todo el mundo, pues afirman que se trata de una influenza "potencialmente mortal".

El H3N2 es una variante del virus de la influenza A, su nombre proviene de las proteínas presentes en su superficie: la Hemaglutinina 3 (H3) y la Neuraminidasa 2 (N2), que permiten al virus adherirse a las células humanas y multiplicarse dentro del organismo.

Asimismo, países como Estados Unidos, Japón, España y Canadá también han reportado la expansión de esta cepa en su territorio, donde la variante va en aumento con un incremento de hospitalizaciones en casos de pacientes adultos mayores.

Por este motivo, usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la también llamada “súper gripe” provocando una.

Alertan por contagio de Gripe H3N2 en Reino Unido. Foto: Archivo
Gripe H3N2 provoca la mejor ola de memes

El Término "Súper Gripe", rápidamente se volvió una tendencia en plataformas como 'X', donde los memes no se hicieron esperar.

Los usuarios rápidamente se imaginaron panoramas pesimistas con este brote.

Usuarios reaccionaron con ingenio en redes sociales. Foto: 'X'
La palabra confinamiento sirvió para que varios internautas recostaran lo que se vivió en el 2020 con la pandemia por COVID-19.

Usuarios reaccionaron con ingenio en redes sociales. Foto: 'X'
Las reacciones llenas de sorpresa fueron las más compartidas.

Cabe destacar que algunos usuarios señalaron la poca información que hay acerca de este nuevo virus.

Usuarios reaccionaron con ingenio en redes sociales. Foto: 'X'
*Con información de Ana Karen Velázquez

