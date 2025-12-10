Gripe H3N2: “súper gripe” en Reino Unido provoca oleada de los mejores memes

Un nuevo virus acaparó la atención mediática, se trata de la Gripe H3N2 la cual provocó el cierre temporal de centros escolares en Reino Unido y mantiene en alerta a los epidemiólogos en todo el mundo, pues afirman que se trata de una influenza "potencialmente mortal".

El H3N2 es una variante del virus de la influenza A, su nombre proviene de las proteínas presentes en su superficie: la Hemaglutinina 3 (H3) y la Neuraminidasa 2 (N2), que permiten al virus adherirse a las células humanas y multiplicarse dentro del organismo.

Asimismo, países como Estados Unidos, Japón, España y Canadá también han reportado la expansión de esta cepa en su territorio, donde la variante va en aumento con un incremento de hospitalizaciones en casos de pacientes adultos mayores.

Por este motivo, usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la también llamada “súper gripe” provocando una ola de memes.

Gripe H3N2 provoca la mejor ola de memes

El Término "Súper Gripe", rápidamente se volvió una tendencia en plataformas como 'X', donde los memes no se hicieron esperar.

Los usuarios rápidamente se imaginaron panoramas pesimistas con este brote.

La palabra confinamiento sirvió para que varios internautas recostaran lo que se vivió en el 2020 con la pandemia por COVID-19.

Las reacciones llenas de sorpresa fueron las más compartidas.

Cabe destacar que algunos usuarios señalaron la poca información que hay acerca de este nuevo virus.

*Con información de Ana Karen Velázquez

