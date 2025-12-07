De perro robótico con rostro de Musk a obra creada en 5 mil días: así es el trabajo del artista del momento, Beeple

Los ojos del mundo se encuentran situados en la feria Art Basel Miami Beach en Florida, donde una jauría de seis perros robóticos se robó la atención de miles de internautas, tras viralizar los clips de esta simulación de mascotas inteligentes con cabezas hiperrealistas de las personalidades más influyentes del mundo tecnológico y el arte.

Se trata de la instalación “Regular Animals” del artista digital Mike Winkelmann, mejor conocido como Beeple, quien se encuentra rompiendo paradigmas en la industria al fusionar la escultura con la robótica, explorando la perspectiva de un entorno dominado por el uso de la IA e inyecta una dosis de crítica cultural dentro de una instalación viva.

Leer también: Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

“Regular Animals” by Beeple Foto: EFE

"Regular Animals" y el control del algoritmo

El poder de las imágenes que rápidamente le dieron la vuelta al mundo, acapararon los reflectores al mostrar las caras esculpidas en silicona de hombres poderosos en la industria tecnológica como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg (y el propio Beeple), junto a iconos del arte como Andy Warhol y Pablo Picasso sobre cuerpos robóticos en forma de perro.

Cabe mencionar que estas personalidades mantienen un rasgo en común: su manera tan particular de ver el mundo, así como a las personas que lo habitan y la forma en que esa visión influyó en las masas. Mientras que, el núcleo conceptual de la obra refleja una crítica directa al control del algoritmo que ejercen actualmente los gigantes de la tecnología.

Leer también: Lanzan primer tráiler de nueva serie de "Malcom el de en medio" y causa furor en redes

Cada impresión que arrojan las figuras contiene el NFT que valida la autenticidad de cada pieza. Foto: EFE

Cada una de las figuras que componen “Regular Animals” se encuentra en movimiento y contienen un lente visual que hace que capture fotos de los asistentes que son reinterpretadas en tiempo real, para luego expulsar las impresiones físicas desde la parte trasera del robot y en una pantalla de su lomo aparece el mensaje “poop mode”.

Las impresiones que arrojan las figuras contienen el estilo característico de cada uno de los magnates; la cabeza de Zuckerberg recuerda la estética del Metaverso, la de Beeple refleja su estilo futurista y distópico, mientras que la de Musk tienen un aspecto robótico en blanco y negro. Asimismo, Picasso transforma las imágenes a la corriente del cubismo y Warhol imprime al estilo del arte pop.

An Art Basel installation featuring robot dogs with wax heads of Jeff Bezos, Elon Musk and Mark Zuckerberg went viral as it examined how tech leaders influence how we see the world. pic.twitter.com/759m7271nb — The Associated Press (@AP) December 5, 2025

La evolución de Beeple

Otra de sus piezas más destacadas es “Human One”, una escultura tridimensional y una videoinstalación generativa que consta de cuatro pantallas con una resolución de 16K, colocadas dentro de una armadura metálica que representa los primeros pasos de la humanidad en el mundo digital conocido como el Metaverso.

Más allá de la instalación que causó diversas opiniones en la red, no es la primera vez que el arte transgresor de Beeple ha generado debate, pues su estilo lleva evolucionando desde hace más de 10 años y como muestra de ello, existe una obra que se reinventa diariamente.

"Human One" by Beeple. Foto: Crystal Bridges Museum

“Everiday” es el nombre de una compilación digital donde Winkelmann suma cada día un nuevo gráfico en 3D y cine 4D, este proyecto lo ha mantenido durante más de diez años sin fallar un solo día y en su página web se puede consultar cada una de las imágenes que lo componen.

Beeple es reconocido como un visionario del arte NFT (Non Fungible Token), una manera innovadora de certificar y darle valor al arte virtual, que se ha convertido en uno de los activos digitales más codiciados en la actualidad.

En el 2021 el NFT de "Everydays: the First 5000 Days", el collage con las primeras 5 mil imágenes de la serie, fue vendido en la casa de subastas Christie's por 69 millones de dólares, marcando un hito histórico.

"Everydays: The First 5000 Days", de Beeple. Imagen: Christie's

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs