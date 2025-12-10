Starbucks lanza vaso navideño edición especial: ¿cuándo sale y cómo obtenerlo?

Sin duda, una de las temporadas favoritas entre los amantes del café es la Navidad, por este motivo Starbucks, una de las cadenas más grandes a nivel internacional sorprende a sus clientes con grandes lanzamientos que cada año acaparan la atención.

En esta ocasión, se encuentra por salir un vaso reutilizable con un diseño inspirado en esta época llena de magia, el cual se podrá obtener a un bajo costo en las sucursales de México y, a continuación te diremos cómo conseguirlo.

Promociones Starbucks México. Foto: Starbucks México

¿Cuándo sale el nuevo vaso navideño de Starbucks?

La cadena de café tendrá dos modelos distintos de vasos reusables, el primer lanzamiento saldrá el próximo 12 de diciembre y se trata del que tiene diseño de tartán verde con detalles rojos, el diseño de moños, tendrá otra fecha de venta.

La dinámica de compra es muy sencilla, lo único que se debe hacer es asistir a la sucursal más cercana y ordenar la bebida de tu preferencia caliente o fría tamaño Grande o Venti y, más $29 pesos podrás obtener el vaso reutilizable.

La cadena de café lanzará dos modelos distintos de vasos reusables. Foto: Starbucks

Cabe destacar que esta promoción aplica para el público en general, únicamente en tiendas físicas con las bebidas que se piden en barra, no participa Pick Up, Car Pick Up, ni Delivery. Asimismo, no se podrá realizar la orden con el vaso promocional al comprar café del día, bebidas de cortesía o embotelladas.

