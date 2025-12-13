¿Espacio reducido? Así puede decorar tu casa en Navidad sin que luzca saturada

Muchas personas residen actualmente en espacios pequeños, pero desean decorar con motivos navideños para las fiestas de fin de año. Expertos en decoración dieron sus consejos para organizar la casa en esta época y aprovechar el área al máximo.

Una de las recomendaciones para optimizar cada rincón del hogar es utilizar opciones verticales. Si el espacio es limitado, se puede decorar con cestas altas, calcetines navideños y coronas que no quitan mucho lugar.

De igual manera, se aconseja hacer uso del almacenamiento. Las cajas, cestas o cajones pueden ser fácilmente remodeladas por unas con estampados y colores de Navidad. Así se mantiene el espíritu festivo y se conservan los espacios para guardar artículos.

Leer también: Navidad 2025: ¿por qué se le debe poner una vara de canela al arbolito? conoce el significado

Foto: Pixabay

Las cajas pueden ser decoradas con un simple lazo o con cintas de tonos navideños como el rojo o el verde, que inmediatamente crean un ambiente festivo.

Si las personas tienen la posibilidad, pueden aprovechar para cambiar sus muebles como sofás, aparadores o estantes por otros que ya vengan en colores de la época. No necesariamente deben ser clásicos; tonos azules o negros también se adaptan a las decoraciones de Navidad.

La iluminación es una parte clave de los adornos. Se pueden tomar los estantes y espacios que ya están y decorarlos con un toque de luz; pueden ser guirnaldas, luces led o focos. Estos ofrecen una luz sencilla que va de la mano con las tradiciones decembrinas.

Aquellos que tienen muebles tipo aparadores en sus casas pueden usarlos para agregar figuras de Navidad. Otra opción es colocar frascos, recipientes o tazones llenos de hojas, velas o bolas navideñas.

Para las zonas de las puertas, se puede colgar muérdago, velas eléctricas o adornos. De esta manera, se aprovecha el espacio sin agregarle más elementos a la casa.

Leer también: Adiós a los malos olores: así puedes preparar un perfume un perfume casero efectivo y duradero

¿Cómo decorar esta Navidad 2025? Descubre las mejores ideas para ahorrar espacio. Foto: creada con IA

¿Cómo evitar saturar la vivienda?

Las personas que viven en espacios pequeños deben cuidarse de que la decoración no parezca desordenada. Por eso es importante no utilizar demasiados adornos y limitarse a uno o dos por mesa de centro, mueble o estante.

Otro consejo es utilizar materiales reflectantes o con luces. Aquellos que tienen acabados metálicos dan una sensación de amplitud en los espacios y dan un toque festivo al hogar. Se pueden usar en bandejas, candelabros o adornos brillantes.

Por último, se debería evitar poner todas las decoraciones en mesas o en el suelo. Muchas, como la corona de adviento, pueden ser colgadas fácilmente en una pared y dejar el espacio del comedor libre. Lo mejor es hallar áreas de la casa donde enganchar la ornamentación.

Decoración en Navidad. Foto: Freepik

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.