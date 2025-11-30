Corona de Adviento 2025: ¿cuándo se enciende la primer vela? Esto se sabe

Diciembre abre sus puertas y, con él, comienza un tiempo de preparación y esperanza que muchas familias marcan con el encendido de la primera vela de la Corona de Adviento. Este gesto, sencillo pero profundamente simbólico, invita a iniciar el mes con un momento de reflexión y recogimiento, recordando que la luz que nace en esta temporada guía el camino hacia la celebración navideña.

Corona de Adviento. Foto: Canva

¿Cuándo se enciende la primera vela de la Corona de Adviento?

Este 2025, la primera vela —de color morado— se enciende este domingo 30 de noviembre, dando inicio al Adviento 2025, que se extiende hasta el 24 de diciembre, víspera de la celebración navideña.

La corona de Adviento es un símbolo representativo de la época navideña. Foto: Canva

¿Qué es la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento es un símbolo cristiano que, con el paso del tiempo, se ha convertido también en un elemento representativo de la decoración navideña. Su origen se sitúa en 1839, en Europa, cuando empezó a utilizarse como parte de la preparación espiritual para recibir el nacimiento de Jesús.

La palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa “llegada”. Esta espera no solo es un acontecimiento concreto, sino un periodo de introspección que invita al crecimiento espiritual.

La corona de adviento viene de una tradición cristiana y comienza a encenderse la primer vela el 30 de noviembre. Foto: iStock

¿Qué elementos conforman una Corona de Adviento?

La estructura básica es un círculo, símbolo de la eternidad, la fe y el amor que se comparte con los demás. Sobre él se colocan ramas verdes, que representan la esperanza y la vida que permanece.

Entre sus adornos más comunes se encuentran pequeñas esferas rojas —que evocan el fruto del Edén—, así como piñas, flores de nochebuena secas o listones rojos, según las tradiciones de cada familia.

Corona de Adviento. Foto: Pixabay

Durante estas semanas, la Corona de Adviento se convierte en un llamado a la oración y a la convivencia familiar, invitando a meditar y agradecer.

¿Qué significan los colores de las velas?

El elemento central de la Corona son sus cuatro velas de Adviento, cuyos colores siguen la tradición litúrgica. Cada domingo de Adviento se enciende una como signo de preparación y gratitud por la llegada de Jesús.

Los colores más utilizados y sus significados son:

Morado : tiempo de espera y preparación antes de la Navidad .

: tiempo de espera y preparación antes de la . Verde : símbolo de la esperanza en la palabra de Dios.

: símbolo de la esperanza en la palabra de Dios. Rojo o rosa : representa la alegría por el nacimiento de Jesús.

: representa la alegría por el nacimiento de Jesús. Blanco o dorado : alude a la presencia divina.

: alude a la presencia divina. Amarillo: expresa la fortaleza y reafirmación de la fe en Cristo.

