¿Cómo decorar la cocina esta Navidad 2025? Las tendencias que marcarán tu hogar esta temporada

La temporada de navidad está cada vez más cerca, lo que significa que millones de familias se preparan para decorar sus hogares, sin embargo, muchas se olvidan de un lugar en específico, la cocina.

Ya sea con elementos naturales, iluminación cálida o detalles artesanales, esta época busca ambientes tranquilos, funcionales y acogedores. Te contamos cómo lograr un gran adornado en el lugar donde cocinas.

¿Cómo decorar la cocina esta navidad?

Te mostramos algunas de las opciones más buscadas:

Materiales naturales y tonalidades tierra

Una investigación de Harvard mostró que los elementos naturales ayudan a generar sensaciones de calma, lo que impulsa el uso de fibras vegetales, madera sin tratar, y tonos tierra, podrás incorporar guirnaldas de eucalipto, ramas secas, adornos hechos a mano, velas aromáticas, y textiles de lino con características rústicas.

¿Cómo decorar la cocina esta Navidad 2025? Las tendencias que marcarán la decoración en los hogares. Foto creada con Gemini IA

Iluminación cálida y presencia metálica

Jugar con luces siempre es una gran opción, en este caso que sean cálidas, en tono ámbar, pues crearán espacios íntimos sin saturar la cocina. Puedes agregar detalles metálicos, dorados y color cobre, ya sea en lámparas o en pequeños accesorios.

¿Cómo decorar la cocina esta Navidad 2025? Las tendencias que marcarán la decoración en los hogares. Foto creada con Gemini IA

Minimalismo con enfoque festivo

El minimalismo sigue ganando fuerza cada año, en la cocina podrás aportar calidez con centros de mesa con velas, coronas de ramos naturales y bandejas con productos horneados.

¿Cómo decorar la cocina esta Navidad 2025? Las tendencias que marcarán la decoración en los hogares

Lo más importante va más allá de la decoración, todas las tendencias anteriores buscan promover el tiempo en familia, ya sea al adornar la cocina o en la preparación de los alimentos.

Conoce dónde puedes conseguir tu árbol de Navidad y adornos navideños. Imagen: Pixabay

