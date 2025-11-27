¿Cómo decorar la cocina esta Navidad 2025? Las tendencias que marcarán tu hogar esta temporada

Más Información
Pensión del Bienestar 2025: estos son los beneficiarios que reciben su último pago HOY, 27 de noviembre
La temporada de navidad está cada vez más cerca, lo que significa que millones de familias se preparan para decorar sus hogares, sin embargo, muchas se olvidan de un lugar en específico, la cocina.
Ya sea con elementos naturales, iluminación cálida o detalles artesanales, esta época busca ambientes tranquilos, funcionales y acogedores. Te contamos cómo lograr un gran adornado en el lugar donde cocinas.
¿Cómo decorar la cocina esta navidad?
Te mostramos algunas de las opciones más buscadas:
Lee también Cometa 3I/ATLAS: la imagen que encendió las alarmas de la comunidad científica tras detectar una anomalía
Materiales naturales y tonalidades tierra
Una investigación de Harvard mostró que los elementos naturales ayudan a generar sensaciones de calma, lo que impulsa el uso de fibras vegetales, madera sin tratar, y tonos tierra, podrás incorporar guirnaldas de eucalipto, ramas secas, adornos hechos a mano, velas aromáticas, y textiles de lino con características rústicas.
Iluminación cálida y presencia metálica
Jugar con luces siempre es una gran opción, en este caso que sean cálidas, en tono ámbar, pues crearán espacios íntimos sin saturar la cocina. Puedes agregar detalles metálicos, dorados y color cobre, ya sea en lámparas o en pequeños accesorios.
Minimalismo con enfoque festivo
El minimalismo sigue ganando fuerza cada año, en la cocina podrás aportar calidez con centros de mesa con velas, coronas de ramos naturales y bandejas con productos horneados.
Lee también Stranger Things 5: ¿cuántos capítulos tiene? Conoce los nombres de cada episodio
Lo más importante va más allá de la decoración, todas las tendencias anteriores buscan promover el tiempo en familia, ya sea al adornar la cocina o en la preparación de los alimentos.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ffa
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]