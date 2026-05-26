El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., dio una nueva muestra de su carácter temerario con animales, al tomar con sus manos un par de serpientes corredoras negras en el porche de la casa de Memhet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, en Palm Beach, Florida.

Kennedy Jr., de 72 años, publicó en redes sociales un video donde se ve cómo se acerca a un par de Coluber constrictors, o serpientes corredoras negras, frente a su esposa, Cheryl Hines, y a Oz.

"Bueno, estaban copulando", dice Oz. "¿Y qué son?", pregunta.

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"Son serpientes negras", responde Kennedy. Su esposa, que escuchó mal, pensó que se trataba de dos ejemplares de "mocasines negros", una de las serpientes más mortíferas que hay.

"¡Mocasines!", exclama entonces Hines. "¡Esas son peligrosas!".

Sin embargo, Kennedy aclara que no son mocasines. El video muestra cómo las serpientes se retuercen en las manos de Kennedy Jr.

"Estás loco", insiste Hines.

"¿Te están mordiendo?", le pregunta Oz al secretario de Salud, quien responde afirmativamente. "¡Sus bocas son enormes!".

Hines le suplica a Kennedy que libere a las serpientes. "Vamos, cariño, déjalas ir", le dice, poco antes de que las serpientes le den otro mordisco a su esposo. "¡Bobby! Bobby, Bobby, por favor".

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Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Las serpientes corredoras son comunes en Florida y suele vérseles en barrios residenciales donde las urbanizaciones colindan con sus hábitats naturales. Sin embargo, no son peligrosas para las personas o para las mascotas. Aunque muerden para defenderse, no tienen veneno.

Los encuentros con animales salvajes no son cosa extraña para Kennedy Jr., quien ha levantado más de una polémica.

En 2012, su hija Kick reveló que su padre le había cortado la cabeza a una ballena que había aparecido varada en la costa de Hyannis Port, Massachusetts, cuando ella era niña.

En 2024, The New Yorker publicó una foto de 2014 en la que Kennedy posaba junto al cadáver ensangrentado de un oso, tras su afirmación de que había abandonado el animal muerto en el Central Park de Nueva York.

A principios de este mes, el secretario del HHS publicó una foto en la que aparece sosteniendo en su mano derecha un estornino europeo, una especie invasora en Norteamérica. La foto fue tomada en el interior del aeropuerto Washington Dulles, donde Kennedy aparentemente capturó al pájaro.

Starling rescue today at Dulles Airport. pic.twitter.com/L406xVqxZ3 — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 3, 2026

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