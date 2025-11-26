Stranger Things 5: ¿cuántos capítulos tiene? Conoce los nombres de cada episodio

Este 26 de noviembre, Netflix lanzará el esperado último capítulo de Stranger Things, una de las series más emblemáticas de ciencia ficción de la última década.

Con el estreno de la quinta y última temporada, los fanáticos de la saga podrán finalmente ver el cierre de una historia que ha marcado una generación, cargada de nostalgia, acción, misterio y una buena dosis de terror.

STRANGER THINGS 5 VOL. 1



THIS WEDNESDAY



8PM ET / 5PM PT



— Netflix (@netflix) November 23, 2025

En esta temporada final, los protagonistas, encabezados por la valiente Once, regresan a Hawkins para enfrentarse una vez más a los oscuros secretos del Mundo del Revés.

A lo largo de los episodios, el grupo de amigos tratará de desentrañar los últimos misterios que rodean a la peligrosa dimensión paralela, mientras se enfrentan a sus propios miedos y a nuevas amenazas que pondrán a prueba todo lo que han vivido hasta ahora.

¿Cuántos episodios tiene la temporada 5 de Stranger Things?

La temporada final contará con un total de ocho episodios, cada uno diseñado para ofrecer una experiencia llena de emoción y suspenso.

— Stranger Things (@Stranger_Things) November 27, 2025

Según los hermanos Duffer, esta temporada traerá a los fanáticos "todo lo que quedó por hacer" en cuanto a criaturas y enigmas; por lo que no solo se resolverán los misterios más grandes de la serie, sino que también se dará un cierre definitivo a la amenaza que representa el Mundo del Revés.

A lo largo de los episodios, los temibles Demogorgons, el Mind Flayer, Vecna y el Upside Down tendrán un papel importante, llevando a los personajes al límite.

La temporada final se lanzará en tres volúmenes, cada uno con un conjunto de episodios llenos de giros dramáticos y momentos que dejarán huella. Aquí te dejamos el detalle de los episodios y su fecha de estreno:

Volumen 1 — Estreno: 26 de noviembre

Episodio 1: La misión Episodio 2: La desaparición de… Episodio 3: La trampa de Turnbow Episodio 4: Hechicero

Volumen 2 — Estreno: 25 de diciembre

Episodio 5: Electrochoque Episodio 6: La huida de Camazotz Episodio 7: El puente

Volumen 3— Estreno: 31 de diciembre

Episodio 8: The Rightside Up

