Stranger Things 5: ¿cuántos capítulos tiene? Conoce los nombres de cada episodio

Pago pensión IMSS e ISSSTE diciembre: ¿cuándo se deposita? Aquí te lo decimos

VIDEO: así participó Fátima Bosch en certamen de belleza cuando era pequeña; usuarios reviven momento

Brozo y Loret visitan el Zócalo entre petardos y "vallas del bienestar"; critican falta de respuesta en asesinato de Carlos Manzo

Modalidad 40 en 2026: impacto y nuevos requisitos para trabajadores de la Ley 73

Este 26 de noviembre, lanzará el esperado último capítulo de Stranger Things, una de las series más emblemáticas de ciencia ficción de la última década.

Con el estreno de la quinta y última temporada, los fanáticos de la saga podrán finalmente ver el cierre de una historia que ha marcado una generación, cargada de nostalgia, acción, misterio y una buena dosis de terror.

En esta temporada final, los protagonistas, encabezados por la valiente Once, regresan a Hawkins para enfrentarse una vez más a los oscuros secretos del Mundo del Revés.

A lo largo de los episodios, el grupo de amigos tratará de desentrañar los últimos misterios que rodean a la peligrosa dimensión paralela, mientras se enfrentan a sus propios miedos y a nuevas amenazas que pondrán a prueba todo lo que han vivido hasta ahora.

¿Cuántos episodios tiene la temporada 5 de Stranger Things?

La temporada final contará con un total de ocho episodios, cada uno diseñado para ofrecer una experiencia llena de emoción y suspenso.

Según los hermanos Duffer, esta temporada traerá a los fanáticos "todo lo que quedó por hacer" en cuanto a criaturas y enigmas; por lo que no solo se resolverán los misterios más grandes de la serie, sino que también se dará un cierre definitivo a la amenaza que representa el Mundo del Revés.

A lo largo de los episodios, los temibles Demogorgons, el Mind Flayer, Vecna y el Upside Down tendrán un papel importante, llevando a los personajes al límite.

La temporada final se lanzará en tres volúmenes, cada uno con un conjunto de episodios llenos de giros dramáticos y momentos que dejarán huella. Aquí te dejamos el detalle de los episodios y su fecha de estreno:

Volumen 1 — Estreno: 26 de noviembre

  1. Episodio 1: La misión
  2. Episodio 2: La desaparición de…
  3. Episodio 3: La trampa de Turnbow
  4. Episodio 4: Hechicero

Volumen 2 — Estreno: 25 de diciembre

  1. Episodio 5: Electrochoque
  2. Episodio 6: La huida de Camazotz
  3. Episodio 7: El puente

Volumen 3— Estreno: 31 de diciembre

  1. Episodio 8: The Rightside Up

