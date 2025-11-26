Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo

Más Información

La Basílica de la Soledad resplandece: tradición y tecnología se unen en Oaxaca

La Basílica de la Soledad resplandece: tradición y tecnología se unen en Oaxaca

La noche de ayer, el periodista dio a conocer que el gobierno federal consiguió una orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, acusado de presunto huachicol y tráfico de armas para grupos criminales.

Ante ello, Rocha Cantú, quien es originario de Monterrey, Nuevo León, habría pactado con la Fiscalía General de la República () para convertirse en testigo protegido.

El columnista de informó que el 21 de octubre pasado, el propietario de Miss Universo se presentó ante la FGR para solicitar su ingreso al programa de testigos protegidos y ofrecer datos relacionados con el contrabando de hidrocarburos, operaciones financieras y posibles nexos con funcionarios y empresarios.

Salinas Pliego reacciona a orden de aprehensión contra Raúl Rocha

La noticia generó múltiples reacciones, entre ellas la del empresario , quien no tardó en pronunciarse sobre el caso y lanzar un mensaje que rápidamente circuló en redes sociales.

“Es de Tabasco - No se podía saber”, expresó el fundador de Grupo Salinas, acompañado de un emoji riendo.

Foto: X
Foto: X

