¿Cuáles serán las mejores carreras para estudiar en México en 2026, según la IA?

El mercado laboral mexicano atraviesa una transformación acelerada impulsada por la digitalización, los avances médicos y el reto climático.

Estas dinámicas están redefiniendo qué perfiles serán más solicitados rumbo a 2026.

Un mercado laboral que sigue transformándose

Las empresas mexicanas continúan adaptándose a un entorno cada vez más digitalizado y automatizado. La adopción de inteligencia artificial, el crecimiento del comercio electrónico, las nuevas estrategias financieras y la necesidad de infraestructura moderna están impulsando una demanda de profesionistas con perfiles técnicos y especializados.

Bajo este contexto, 2026 será un año clave para quienes buscan iniciar una carrera con proyección estable y salarios competitivos. Las tendencias muestran que ciertas áreas académicas no solo mantendrán su relevancia, sino que podrían incrementar su valor debido a la escasez de talento y a la rápida evolución tecnológica.

Carreras mejor pagadas para estudiar en 2026 (más de 15 mil pesos mensuales)

A continuación, se presentan las disciplinas que destacan por sus oportunidades de empleo, demanda en crecimiento y sueldos que superan los 15 mil pesos desde etapas tempranas de la vida profesional, según la IA.

1. Ingeniería en Sistemas Computacionales

Con el aumento de empresas que migran procesos a la nube y la expansión de ciberseguridad, este perfil será uno de los más buscados en 2026. Programadores, administradores de redes y especialistas en infraestructura digital suelen superar los 15 mil pesos desde el inicio.

2. Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial

Es una de las carreras con mayor proyección global. Los analistas de datos, científicos de machine learning y especialistas en automatización continúan obteniendo salarios superiores a la media debido a la alta demanda.

3. Medicina

A pesar de los retos del sector salud, la necesidad de médicos generales, especialistas y personal clínico mantiene esta profesión entre las mejor pagadas, especialmente en el sector privado.

4. Enfermería especializada

Los profesionales con formación en cuidados intensivos, gerontología y áreas quirúrgicas seguirán siendo indispensables. La alta demanda incrementa los ingresos por encima de los 15 mil pesos.

5. Ingeniería Industrial

Sigue siendo una de las carreras más versátiles y mejor valoradas por las empresas mexicanas. Procesos, logística, manufactura y mejora continua serán áreas clave en 2026.

6. Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

La automatización en fábricas, el desarrollo de maquinaria y la integración de robots industriales posicionan esta disciplina con salarios competitivos.

7. Ingeniería en Energías Renovables

La transición hacia modelos energéticos sostenibles impulsa a esta carrera como una de las más prometedoras. Instaladores, diseñadores y gestores de proyectos solares y eólicos superan los rangos salariales promedio.

8. Ingeniería Civil

La urbanización y proyectos de infraestructura continúan generando empleos estables, con sueldos que superan los 15 mil pesos conforme se adquiere experiencia.

9. Arquitectura

Aunque competida, esta carrera mantiene su lugar entre las mejor pagadas cuando se combina con diseño avanzado, desarrollo inmobiliario o software especializado.

10. Contaduría y Finanzas

Los perfiles financieros seguirán siendo esenciales en empresas de todos los tamaños. Contadores certificados, auditores y analistas financieros suelen iniciar con salarios competitivos.

