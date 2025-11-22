Acusan a Álvaro Díaz de campaña ofensiva sobre desaparecidos; fotos generan polémica en redes sociales

En el marco del Flow Fest, el festival dedicado al reggaetón y la música urbana, el puertorriqueño Álvaro Díaz, uno de los artistas principales del primer día del evento, encendió una fuerte controversia en la red.

Recientemente, usuarios de ‘X’ difundieron fotos de la campaña promocional del intérprete, con pósters que fueron colocados en puntos estratégicos de la CDMX y los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez, lugar donde se llevará a cabo el festival, sin embargo la publicidad captó la atención por parecer ofensiva hacia el tema de desaparecidos en México.

El cantante urbano se presentará en el Flow Fest. Foto: Redes Sociales

Acusan a Álvaro Díaz de campaña ofensiva sobre desaparecidos

En los pósters que generaron decenas de críticas entre los internautas, aparece el rostro de una mujer cubierto por el símbolo característico del cantante, con la leyenda “¿Has visto a esta mujer?”.

La publicidad fue calificada por usuarios de ‘X’ como una referencia a los carteles de búsqueda de personas desaparecidas, hecho que causó indignación por la crisis que actualmente se enfrenta en México, donde de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente la cifra supera los 133 mil casos de desaparecidos.

La publicidad del intérprete fue criticada en la red. Foto: 'X'

En la parte inferior de las imágenes publicitarias aparecen las siglas: “A.D. 22/11 CCFF”, mensaje que los fanáticos de Díaz descifraron como el adelanto de un suceso importante durante su show en el Flow Fest.

Cabe destacar que durante el 2024, el puertorriqueño enfrentó las acusaciones de su expareja, la también cantante Audri Nix por presunto abuso físico y psicológico.

Has visto a esta mujer? >|<



A.D. Álvaro Díaz

22/ Noviembre

CCFF Coca Cola Flow Fest



Babysitos presiento que se viene el anuncio del año de Alvarito en el Flow Fest 👀



Ubicaciones:



📍: Av. Chapultepec y Varsovia

📍: Av. Chapultepec y Praga

📍: Florencia y Andador Berna pic.twitter.com/NXz2lo1c0I — Sadvaritos México (@sadvaritosmx) November 21, 2025

Así respondió Álvaro Díaz a la polémica

La reacción del intérprete, alimentó las críticas al escribir en ‘X’: “dónde dice que está desaparecida? se robo mi corazón y la estoy buscando, tontito”.

La publicidad del intérprete fue criticada en la red. Foto: 'X'

Las respuestas de los usuarios ante la falta de empatía del artista, provocó una ola de indignación entre los comentarios.

“La verdad que sí es cruel tu publicidad. En México la desaparición de morras no es un juego”

“Literalmente usaba el formato de ficha de desaparición en el país con más de 100 mil personas desaparecidas y todavía se ofende”

“Publicidad sin corazón ni empatía con la tragedia que está viviendo el pueblo de México”

“Me sorprende cada vez más la poca empatía que tienen los músico mexicanos por todas la situación del país. Son un asco”

“Con más de 10 feminicidios y homicidios a diario y miles de desapariciones, ¿cómo usas eso de publicidad y aparte pedir un ‘vengan a hacerse fotitos’? Jaja lo que es NO pensar una imagen”

