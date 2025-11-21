Encuentro entre Belinda y Cazzu desata épica ola de memes; así reaccionaron en X

Las redes sociales estallaron ante el esperado encuentro entre Belinda y Cazzu el pasado 20 de noviembre durante un evento donde las exparejas del cantante de regional mexicano, Christian Nodal coincidieron por primera vez.

El momento fue compartido por Belinda en redes sociales, al postear un video en el que se le puede ver en una breve charla con la argentina, provocando todo tipo de reacciones.

Tras protagonizar una fuerte polémica por el pasado que comparten con Nodal, ahora esposo de la también cantante Ángela Aguilar; Belinda y Cazzu se volvieron tendencia en la red al posar juntas, desatando una ola de memes.

Leer también: Miss Universo 2025: Él es Genaro Palos, el entrenador que llevó a Fátima Bosch a ganar la corona

Las cantantes coincidieron en la gala de una revista. Foto: Instagram.

Los mejores memes que dejó el encuentro entre Belinda y Cazzu

Los internautas destacaron que el pasado 20 de noviembre fue un día memorable en la cultura mexicana por la icónica foto y el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo.

Las reacciones de los usuarios causaron furor. Fotos: captura de pantalla

El breve encuentro entre las famosas desató los rumores de futuras colaboraciones, pues el talento de ambas siempre ha sido destacado entre sus fans.

Leer también: Mujer se queja de repartidor de app de comida tras no recibir su pedido en las manos; video genera debate en redes

Las reacciones de los usuarios causaron furor. Fotos: captura de pantalla

Las referencias a emblemáticas películas no pudieron faltara, pues las cantantes comparten pasado en común.

Las reacciones de los usuarios causaron furor. Fotos: captura de pantalla

Asimismo, no se hicieron esperar los guiños a Nodal al ver a sus exparejas juntas.

Las reacciones de los usuarios causaron furor. Fotos: captura de pantalla

Muchos usuarios aseguraron que tanto Belinda como Cazzu disfrutarían de todo lo que provocaría verlas juntas, pues la polémica continúa vigente.

Las reacciones de los usuarios causaron furor. Fotos: captura de pantalla

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs