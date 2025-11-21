Mujer se queja de repartidor de app de comida tras no recibir su pedido en las manos; video genera debate en redes

En redes sociales se ha compartido un video que rápidamente generó debate en redes. La publicación muestra a una mujer reclamando a un repartidor de comida por que no le entregaba el pedido en sus manos.

El video se volvió viral en menos de menos de un día, y abrió la conversación sobre el respeto que debe de existir entre quien brinda el servicio y quien lo necesita. Es importante mencionar que durante el video no se mencionó el lugar donde fue el conflicto.

Mujer se queja de repartidor de app tras no recibir su comida en las manos

El video de poco más de 2 minutos muestra la discusión entre una mujer y el repartidor de una app de comida, donde se ve a ella reclamando que su pedido no había sido entregado hasta la puerta de su casa, con comentarios como : “¿Me puede entregar mi comida?”, “me han robado mi comida, y le estoy diciendo si me la puede entregar", "¿se puede bajar de la moto correctamente y entregarme mi pedido?, porque es su trabajo, yo soy el cliente”.

Mientras que el repartidor comenta que necesita el código: “¿me puede dar el código?”, “son sólo dos pasos, le estoy entregando su pedido”, “le estoy dando el pedido, ¿cómo me voy a ir?”.

La discusión escaló hasta el punto de que la usuaria comenzó a gritarle que se quedará su comida, para al final reclamarle: “¿Por qué me aventó mi comida?, viejo grosero”.

Mujer se queja de repartidor de app tras no recibir su comida en las manos; video genera debate en redes

El video, compartido por la cuenta @XQestendenciaMX rápidamente ha sido compartido y visto por casi 400 mil personas.

Algunos usuarios reaccionaron al video, criticando la reacción de la mujer, con comentarios como “yo pido mucha comida a domicilio, demasiada, algunos se bajan y otros no, yo por respeto salgo y les saludo, si se bajan o no, ya me ahorraron ir al restaurante”, “la clienta es de las dramáticas que alegan por todo, debió tomar su comida notablemente molesta y calificar mal al repartidor, pero le encanta hacer mitote de algo pequeño”.

— Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 21, 2025

