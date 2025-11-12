Chumel Torres lanza comentario picante tras parodia de "Frijolero", canción de Molotov

El reciente enfrentamiento entre el músico Paco Ayala, de Molotov, y José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, continúa generando eco en redes sociales.

Tras el lanzamiento de una parodia del tema “Frijolero” por parte de Canal Once, el comediante Chumel Torres no dudó en sumarse a la conversación con una reacción que, fiel a su estilo, provocó polémica.

En el video se aprecian a los conductores caracterizados de Micky Huidobro, Lilly Téllez, entre otros. Foto: X

¿Cómo comenzó la polémica entre Molotov y el hijo de López Obrador?

Todo se originó durante el concierto de Molotov el pasado 30 de octubre en el Palacio de los Deportes. Antes de interpretar su emblemático tema “Gimme tha power”, Micky Huidobro lanzó una frase crítica hacia el actual gobierno: “Éramos un país bien chingón, ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación”.

El comentario fue reforzado por Paco Ayala, quien gritó desde el escenario una expresión ofensiva, lo que encendió la discusión en redes. En respuesta, José Ramón López Beltrán consideró que la agrupación ya no tiene la relevancia que tuvo en sus mejores años, y defendió que México vive una etapa de prosperidad gracias a la llamada 4T.

¿Qué decía la parodia de “Frijolero”?

El programa “Operación Mamut”, transmitido por Canal Once, decidió intervenir con humor. Sus conductores lanzaron una versión paródica de “Frijolero”, adaptando la letra con referencias políticas actuales.

“Yo ya estoy hasta la madre de esta fea transformación. Escucha cuando te digo, éramos un país bien chingón...”, inicia el tema, aludiendo directamente a las críticas de la banda. En el video se pueden ver imitaciones de figuras como Micky Huidobro y la senadora Lilly Téllez, acompañadas de versos satíricos sobre la polarización política en México.

¿Cómo reaccionó Chumel Torres ante la parodia?

El comunicador y youtuber Chumel Torres compartió el video en su cuenta de X (antes Twitter), escribiendo de manera sarcástica: “Su comedia me hace sentir Rembrandt”.

La publicación rápidamente acumuló más de 1.6 mil reacciones y numerosos comentarios. Como suele ocurrir en la red social, las respuestas se dividieron entre quienes apoyaron su comentario y aquellos que criticaron su tono irónico, señalando que se burlaba de una producción con contenido político.

Su comedia me hace sentir Rembrandt. https://t.co/L5zmJenaM6 — Chumel Torres (@ChumelTorres) November 11, 2025

