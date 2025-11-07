Chumel Torres reacciona a la marcha de “Generación Z” en el Zócalo con banderas de One Piece

La convocatoria para una marcha pacífica el próximo sábado 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México ha provocado un fuerte debate en plataformas digitales, dejando ver un sinfín de posturas y opiniones de distintos usuarios y personalidades públicas.

Esta manifestación es respaldada por el grupo de "Generación Z México", un movimiento formado por representantes de la población juvenil con el objetivo de protestarse en contra la corrupción, el abuso de poder, la falta de seguridad y la creciente ola de violencia que azota a los distintos estados del territorio mexicano.

Autodenominado como "cívico, realista y apartidista", la autenticidad de este movimiento se ha puesto en duda en las últimas semanas, debido a los numerosos comentarios realizados por simpatizantes y representantes izquierdistas, asociados al partido de Morena. Sin embargo, también hay mensajes de personalidades que apoyan dicho movimiento y su causa.

Jóvenes convocan a marcha pacífica en la Ciudad de México el próximo 15 de noviembre de 2025. Foto: Redes Sociales

¿Qué dijo Chumel Torres sobre la marcha de "Generación Z"?

Aunado a ello, el conductor mexicano Chumel Torres reaccionó a los diferentes comentarios que han circulado en internet en contra de la manifestación, los cuales califican a esta marcha como un intento más de la oposición de derecha del PRI y el PAN por "llamar la atención" y desprestigiar la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, a lo largo de los días han surgido distintos videos en TikTok de jóvenes mostrando su disposición a sumarse a esta causa por el bienestar del país, y externando su preocupación porque la movilización sea tomada para otros fines ajenos, A través de una publicación en la plataforma de X, Torres mostró su postura frente al creciente desprestigio de la movilización.

"Están cagadísi*** y desprestigiando a una marcha de morros con una bandera de One Piece. Eso pasa cuando sabes que estás del lado incorrecto de la historia. Celebro", escribió el presentador mexicano, lanzándose contra aquellos que buscan atacar la causa al burlarse o deslegitimizar el interés genuino de la población juvenil. La publicación ya ha juntado cerca de 80 mil visualizaciones.

El presentador mexicano mostró su postura frente a la marcha convocada para el 15 de noviembre. Foto: Captura de pantalla @ChumelTorres

Otro personaje que mostró su apoyo a esta movilización fue la alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega, quien a través de un post en redes sociales se pronunció a favor de la marcha. "Cuenten conmigo, no solo como alcaldesa, sino como aliada, como activista, como mujer que también se cansó de la indiferencia", explicó.

Finalmente, esta movilización está programada para el próximo sábado 15 de noviembre, en punto de las 11:00 horas del día. El recorrido iniciará en el punto de encuentro en el Ángel de la Independencia, para finalizar en la plancha del Zócalo. Sin embargo, recientemente un joven de nombre Iván, que se identifica como el administrador del servidor del movimiento en Discord, anunció que el colectivo no asistirá a la marcha, debido a que "el movimiento ha sido cooptado por un grupo ajeno a sus intereses".

