Japonesa y esposo mexicano cultivan vegetales tradicionales de México para crear platillos en Japón

En medio del paisaje rural de Japón, Yukita, una creadora de contenido japonesa, y Gio, su esposo mexicano, han logrado algo que pocos imaginarían: sembrar ingredientes típicos de México en suelo nipón.

Con paciencia, dedicación y amor por la cocina, transformaron su jardín en un pequeño rincón mexicano, donde el maíz, los chiles y los jitomates y frijoles florecen para dar vida a recetas tradicionales que se han vuelto virales en TikTok.

¿Cómo nació la idea de cultivar ingredientes mexicanos en Japón?

La inspiración surgió del deseo de Gio por reencontrarse con los sabores de su tierra natal. Aunque vivía lejos de México, extrañaba los aromas del maíz recién cocido, las salsas picantes y las tortillas hechas a mano.

Yukita, motivada por su amor y curiosidad cultural, decidió apoyarlo sembrando variedades de chiles como jalapeño, habanero y chile güero, además de jitomates, frijol y maíz.

El resultado fue un jardín lleno de vida, donde ambos compartieron cada etapa del cultivo a través de videos que rápidamente se viralizaron.

¿Qué platillos prepararon con los productos cultivados?

Tras meses de trabajo, la pareja cosechó los primeros frutos y los utilizó para preparar auténticos platillos mexicanos desde su cocina japonesa. Elaboraron chiles jalapeños rellenos de queso, rajas con crema, salsas picantes y tortillas hechas a mano con su propio maíz.

Cada receta se convirtió en un momento especial que conectó a Gio con sus raíces. En uno de los videos más comentados, Yukita preparó quesadillas de huitlacoche y sorprendió a los abuelos japoneses con el peculiar sabor del hongo mexicano. La reacción fue de sorpresa y admiración por la intensidad y textura del platillo.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

El proyecto generó gran entusiasmo entre sus seguidores. Los comentarios resaltaban el esfuerzo de Yukita y el orgullo de Gio por llevar su cultura a otro continente. Frases como “El mexicano donde sea quiere sembrar maíz” y “Bien aplicadas las tres hermanas: maíz, frijol y calabaza” inundaron las publicaciones.

Muchos usuarios destacaron cómo la comida puede ser un puente entre culturas, capaz de unir corazones sin importar la distancia.

