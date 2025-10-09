En los últimos años, las llamadas de spam y los intentos de estafa telefónica se han convertido en un problema cotidiano para millones de usuarios de teléfonos inteligentes.

Sin embargo, los dispositivos Android cuentan con herramientas integradas que permiten identificar, bloquear y filtrar este tipo de llamadas de forma sencilla y gratuita, ayudando a mantener la seguridad y privacidad de los usuarios.

¿Cómo activar el filtro de llamadas spam en Android?

Para activar la función que bloquea llamadas no deseadas en tu dispositivo Android, sigue estos pasos sencillos:

Abre la aplicación Teléfono de Google (viene instalada por defecto en la mayoría de los teléfonos Android).

(viene instalada por defecto en la mayoría de los teléfonos Android). Toca el ícono de “Más opciones” (los tres puntos verticales en la esquina superior derecha).

(los tres puntos verticales en la esquina superior derecha). Selecciona “Configuración” y luego entra a la sección “Identificador de llamadas y spam” .

y luego entra a la sección . Activa las opciones:



Una vez activadas, el sistema identificará automáticamente los números sospechosos y podrá bloquearlos sin que tengas que hacerlo manualmente.

¿Qué ocurre cuando el sistema detecta una llamada sospechosa?

Cuando el filtro está activado, las llamadas que provienen de fuentes desconocidas o que han sido reportadas por otros usuarios como posibles estafas aparecerán con una advertencia en la pantalla, como “Posible spam” o “Llamada no deseada”.

Además, si el usuario elige la opción de filtrado automático, estas llamadas pueden ser desviadas directamente al buzón de voz, evitando así interrupciones innecesarias o riesgos de fraude, esto de acuerdo con Google.

¿Se pueden bloquear manualmente los números no deseados?

Sí. Si una llamada logra pasar el filtro o se recibe desde un número desconocido, se puede bloquear manualmente.

Para hacerlo, basta con abrir el historial de llamadas, mantener presionado el número no deseado y seleccionar la opción “Bloquear o reportar como spam”. Esta acción evita que ese número vuelva a comunicarse con el usuario y, además, ayuda a que Google mejore su base de datos de protección contra estafadores.

¿Qué beneficios tiene usar el filtro de llamadas en Android?

Además de ofrecer una capa extra de seguridad y tranquilidad, el filtro de llamadas ayuda a reducir distracciones, mejorar la productividad y proteger la información personal del usuario.

En un entorno donde los fraudes telefónicos son cada vez más sofisticados, contar con este tipo de herramientas es fundamental para prevenir robos de datos, fraudes bancarios o suplantaciones de identidad.

