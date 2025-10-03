Perrito se pierde por tres semanas y reaparece como inspector en terminal de autobuses en Yucatán

En los últimos días se ha hecho viral la historia de un perrito supuestamente callejero, que fue refugiado por la Agencia de Transporte de Yucatán y gracias al poder de las redes sociales, logró regresar sano y salvo con su familia.

Se trata de Canelo, un perrito perdido que fue reconocido como inspector en una terminal de autobuses en Mérida, Yucatán, 3 semanas después de extraviarse.

Lee también Corredor mexicano denuncia la muerte de "Chicles", el perrito maratonista de Tijuana

Canelo, el "lomito inspector" de Mérida. Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con Canelo?

Canelo es un perrito "callejero" que conquistó las redes sociales por aparecer en videos vigilando seriamente a los pasajeros del sistema de transporte público 100% eléctrico, llamado IE-TRAM, de Mérida, Yucatán.

Al encontrarlo, los trabajadores del transporte público lo adoptaron, Lo alimentaron y cuidaron. También lo bautizaron como "Canelo" e incluso le dieron un gafete oficial con el cargo de "Lomito inspector" del sistema.

Luego de que su historia se volviera viral por ser el perrito inspector en una de las terminales de autobuses de la ciudad yucateca, la historia tomó un giro inesperado.

Lee también ¿Quién era Jenifer Rivas, la presentadora de TV que murió a los 21 años?

Personal del medio de transporte cuidó al perrito e incluso le pusieron un gafete. Foto: Redes sociales

Canelo resultó ser en realidad Rocky, un perrito que se había extraviado durante una tormenta y cuya familia llevaba 3 semanas buscándolo.

Gracias a las publicaciones virales del "lomito" en diversas plataformas, los dueños de Rocky lograron encontrarlo y fue devuelto sano y salvo a su familia, convirtiéndose en un claro ejemplo del poder y los beneficios que pueden tener las redes sociales.

Luego de que la familia se pusiera en contacto con la dependencia, la Agencia de Transporte de Yucatán les confirmó a través de redes, que el perrito se encontraba en el CETRAM La Plancha y que había sido cuidado y procurado por el personal de le estación.

Lee también The Life of a Showgirl: lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift⁠ desata ola de memes

Luego de varias publicaciones virales del perrito siendo el nuevo integrante de la estación de autobuses, salió a la luz que en realidad se llama Rocky y su familia llevaba buscándolo 3 semanas. Foto: Redes sociales

"Lomito inspector" conmueve a usuarios en redes sociales

Este caso, que culminó con un final feliz, ha conmovido a miles de usuarios en plataformas sociodigitales, quienes han celebrado y se han alegrado del exitoso regreso a casa de Canelo, en realidad Rocky, el lomito inspector de Mérida.

Los internautas han destacado el poder que pueden tener las redes sociales para "hacer el bien" y que "su historia demuestra cómo un perrito puede unir a toda una ciudad".

También te interesará:

VIDEO: Grupo de osos polares se muda a instalación soviética abandonada

¿Qué alimentos son dañinos para tu gato? Conoce la lista aquí

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr