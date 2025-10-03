The Life of a Showgirl: lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift⁠ desata ola de memes

Este viernes 3 de octubre la reconocida cantante y compositora estadounidense, Taylor Swift, lanzó su duodécimo álbum de estudio "The Life of a Showgirl".

Actualmente es difícil que Swift -quien por años ha impresionado una y otra vez a la industria musical y se ha posicionado como una figura importante y todo un fenómeno en la cultura pop- haga algo sin llamar la atención del público, por lo que el lanzamiento de este álbum no es la excepción.

A tan solo horas de su lanzamiento, "The Life of a Showgirl" ya ha recibido críticas mixtas por parte de especialistas musicales. Por un lado, se encuentran las opiniones que elogian esta nueva producción de la cantante y la describen como "upbeat, alegre y serena"; mientras que otros lo consideraron "aburrido y decepcionante", especialmente en contraste con la promoción exuberante y masiva que se le hizo al álbum.

Los mejores memes tras el lanzamiento de "The Life of a Showgirl"

A través de redes sociales millones de fans por todo el mundo han compartido sus reacciones a las nuevas canciones de la cantante estadounidense, dejando una ola de memes que está conquistando todas las plataformas digitales.

Yo y todos los swifties esta noche: pic.twitter.com/2n9qsSdR2O — TSWIFT MX (@tswift_mx) October 3, 2025

Los swifties convirtieron el clásico meme de la escena de Friends que se usa cada que un artista lanza un álbum.

Memes por el lanzamiento de "The Life of a Showgirl". Foto: X

Las primeras palabras de la canción Actually Romantic inspiraron este meme.

Memes por el lanzamiento de "The Life of a Showgirl". Foto: X

Algunos usuarios publicaron esta petición para los swifties que se dedican a analizar minuciosamente las canciones de la artista y explican cada referencia que se hace.

que las swifties inteligentes ya empiecen a descifrar el álbum dale dale dale pic.twitter.com/KbIh1PXCSg — mila • ⋆｡°✩ (@swiftttmila) October 3, 2025

En el término que la propia cantante adoptó para sus álbumes, los fans celebraron el inicio de una nueva era.

Memes por el lanzamiento de "The Life of a Showgirl". Foto: X

Muchos usuarios recurrieron a postear sobre su genuina reacción de sorpresa con el nuevo álbum.

Memes por el lanzamiento de "The Life of a Showgirl". Foto: X

Las y los swifties no dejaron de festejar el lanzamiento.

Memes por el lanzamiento de "The Life of a Showgirl". Foto: X

Asimismo, otros usuarios hicieron referencias a que la nueva música de la cantante les "dará vida".

Memes por el lanzamiento de "The Life of a Showgirl". Foto: X

