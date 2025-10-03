¿Por qué se viste de rosa este 3 de octubre? Conoce la curiosa razón

El 3 de octubre y las prendas rosas tienen una relación bastante interesante, cada año, miles de personas visten este color gracias a la tradición de la película “Chicas Pesadas”.

“Mean Girls” o conocida en español como “Chicas Pesadas” se estrenó en hace ya dos décadas, fue protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdamas y Amanda Seyfried.

Con más de 20 años, la cinta ha sido vista por diferentes generaciones y millones de personas, lo que confirma su impacto en la cultura popular gracias a su sátira sobre la viuda secundaria y las míticas escenas que dejó.

¿Por qué se visten de rosa este 3 de octubre?

Una de los momentos más recordados de la película es cuando Aaron Samuels le pregunta a Cady Heron qué día es, ella responde “es 3 de octubre”, frase que dejó una marca en el calendario de todos los fanáticos de la cinta.

La escena no sólo sirve para recordar ese momento, sino que rinde tributo a una de las reglas más importantes de las protagonistas “Las Plásticas”, quienes se visten de rosa todos los miércoles. La fecha junto con la escena dejaron una huella en la cultura popular que se manifiesta cada 3 de octubre vistiendo de rosa.

Gretchen Weiners, Regina George, Cady Heron y Karen Smith son las "Chicas pesadas". Foto: Paramount

¿Dónde ver “Chicas Pesadas?

Si deseas vestir algo de color rosa y disfrutar de la película, la podrás encontrar en diferentes plataformas de streaming, ya sea en Netflix, Claro, Paramount+, Amazon Prime Video o Apple TV, las opciones son variadas para ver el fim.

Foto: Captura YouTube

