VIDEO: Extranjero presume viaje en camión de CDMX y hazaña en transporte público se viraliza en TikTok

En redes sociales, los videos de los primeros choques culturales entre los extranjeros que visitan México causan gran interés entre los usuarios, pues en sus primeras impresiones siempre alaban la amabilidad de la gente y la belleza que hay en los paisajes turísticos.

En ese sentido, usuarios de fueron sorprendidos por el video de un extranjero que quedó fascinado al viajar en un en hora pico, en medio de un escenario de la periferia, alejado de las zonas más bonitas de la ciudad.

Extranjero presume en TikTok viaje en camión de CDMX

En el clip que apenas dura unos segundos, se alcanza a observar que el creador de contenido viajaba a bordo del camión en 'hora pico', pues al enfocar al interior los asientos estaban ocupados, además de que había personas de pie, por lo que tuvo que realizar su trayecto en los escalones junto a la puerta y pudo grabar las calles a su alrededor.

“¿Quién necesita Uber?, este es el un transporte real” mencionó el extranjero, mientras viajaba. El video que en poco tiempo se volvió viral fue compartido por el usuario @vinwanfan, quien comparte distintos clips de sus experiencias viajando por el mundo.

@vintures_

First time on a Mexican "hood bus" 🇲🇽 Daily life for locals, but for me - chaos, music and pure magic. More adventures as I discover Mexico soon! 🇲🇽

♬ original sound - Vintures

Al pie del video, Vin escribió: “Primera vez en un ‘autobús de barrio’ mexicano. La vida diaria para los lugareños, pero para mí: caos, música y magia pura. ¡Más aventuras a medida que descubra México pronto!”

  • "Te faltó gritar: 'súbale hay lugares' "
  • "Está es una verdadera experiencia mexicana, rompiste los estándares del turismo"
  • "Estos gentrificadores si caen bien"
  • "Tú sí viniste a vivir la experiencia mexicana"
  • "Y todavía le tocó la experiencia de ir colgado en la puerta"
  • "Él si vivió la experiencia completa"
  • "Ya eres más mexa que muchos"

Fueron algunos de los comentarios en el video.

