VIDEO: Extranjero presume viaje en camión de CDMX y hazaña en transporte público se viraliza en TikTok

En redes sociales, los videos de los primeros choques culturales entre los extranjeros que visitan México causan gran interés entre los usuarios, pues en sus primeras impresiones siempre alaban la amabilidad de la gente y la belleza que hay en los paisajes turísticos.
En ese sentido, usuarios de TikTok fueron sorprendidos por el video de un extranjero que quedó fascinado al viajar en un camión de la CDMX en hora pico, en medio de un escenario de la periferia, alejado de las zonas más bonitas de la ciudad.
Extranjero presume en TikTok viaje en camión de CDMX
En el clip que apenas dura unos segundos, se alcanza a observar que el creador de contenido viajaba a bordo del camión en 'hora pico', pues al enfocar al interior los asientos estaban ocupados, además de que había personas de pie, por lo que tuvo que realizar su trayecto en los escalones junto a la puerta y pudo grabar las calles a su alrededor.
“¿Quién necesita Uber?, este es el un transporte real” mencionó el extranjero, mientras viajaba. El video que en poco tiempo se volvió viral fue compartido por el usuario @vinwanfan, quien comparte distintos clips de sus experiencias viajando por el mundo.
Al pie del video, Vin escribió: “Primera vez en un ‘autobús de barrio’ mexicano. La vida diaria para los lugareños, pero para mí: caos, música y magia pura. ¡Más aventuras a medida que descubra México pronto!”
Fueron algunos de los comentarios en el video.
dcs