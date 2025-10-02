Kpop Demon Hunters llega a Fortnite: así se ven las nuevas skins inspiradas en las protagonistas de la película

El popular videojuego "battle royale" de Epic Games sigue consintiendo a sus fanáticos con colaboraciones exclusivas de películas, series y agrupaciones musicales. En esta ocasión, con motivo de la llegada de Halloween 2025, Fortnite lanzará nuevos objetos en su tienda oficial, inspirados en la exitosa película animada de Netflix "K-Pop Demon Hunters".

¿Cómo se verán las skins en Fortnite?

Las skins de las integrantes de "HUNTR/X" llegarán a la tienda del juego este jueves 2 de octubre. Por el momento solo estarán disponibles en su forma base y se espera que Fortnite agregue más estilos en los próximos días, así como nuevos personajes, entre ellos los miembros de la banda "Saja Boys".

Cada skin está inspirada en los outfits característicos de los personaje en la película y tendrán un costo de mil 500 PaVos en la tienda.

Precios oficiales de las nuevas skins y accesorios exclusivos de K-Pop Demon Hunters en Fortnite. Foto: Redes Sociales

El paquete completo con todos los 13 objetos exclusivos tendrá un precio de 7 mil 200 PaVos, sin embargo por el momento este cuenta con una oferta única e imperdible, por lo que se podrá conseguir con tan solo 3 mil 500 PaVos.

¿Qué otros accesorios traerá la colaboración?

El juego también añadirá algunos accesorios sorpresa. Entre ellos figuran tres mochilas con diseños personalizados de Rumi, Zoey y Mira, inspiradas en los fideos instantáneos picantes favoritos de cada una de ellas. Estas mochilas tendrán un precio de 300 PaVos cada una.

Además, también se añadirá al catálogo tres picos distintos, inspirados en las armas de las guerreras caza demonios: el Sa-In-Geom de Rumi, los cuchillos Shin-Kal de Zoey y la lanza Gokdo de Mira. La colaboración también incluirá el gesto de los pulgares arriba de Zoey.

Por otro lado, Fortnite también añadirá un nuevo modo de juego por tiempo limitado, llamado "Demon Rush", en el cual podrás enfrentarte a hordas infinitas de demonios que quieren destruir la Honmoon en una batalla campal por proteger el mundo de los temibles espíritus.

Para ello se podrán utilizar nuevos objetos míticos: la espada empoderada de Rumi, el escudo burbuja dorado de Zoey, el ramyeon picante de Mira y la máscara de teletransportación de Derpy.

