La Casa de los Famosos 3: salida de Alexis Ayala deja ola de los mejores memes

Con la gran final de la tercera temporada de La Casa de Los Famosos México a la vuelta de la esquina, el pasado 1 de octubre uno de los 6 finalistas se consagró en el sexto lugar de la edición 2025.

Envueltos en nervios, los 6 finalistas de la casa más famosa de México participaron en la gala de anoche para enterarse quién se consagraba como sexto finalista y debía abandonar las instalaciones inmediatamente.

Aldo De Nigris, Dalílah Polanco, Shiky, Mar Contreras y Abelito despidieron a Alexis Ayala, quien resultó ser el sexto finalista de esta temporada, perdiendo la oportunidad de llegar a la gran final el próximo domingo 5 de octubre, pero saliendo por la "puerta grande".

Los mejores memes que dejó la salida de Alexis Ayala como 6° finalista

A través de redes sociales miles de usuarios han reaccionado a la salida de Alexis Ayala de La Casa de Los Famosos 2025, desatando una ola de memes.

Alexis Ayala no llegó a la final, final de La Casa De Los Famosos México, hoy México ganó. pic.twitter.com/QxDI6oSrR1 — Mane. (@aliasmanevol) October 2, 2025

Muchos internautas han celebrado la consagración de Alexis como sexto finalista, y su partida de la casa antes de poder cumplir los 70 días de juego.

Alexis el domingo a Dalilah: Te voy a hacer la semana fácil, vas a ver.

*Sale el miércoles*

No pues sí tenía razón el don, sí se la hizo fácil. #LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX3 pic.twitter.com/K4qPnEXHma — ₗₐ cₐₛₐ dₑ ₗₒₛ fᵤₙₐdₒₛ (@Error404coffee) October 2, 2025

Unos internautas quisieron destacar la victoria para Shiky y Dalílah Polanco, quienes continúan en la lucha por el gran premio.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Otros usuarios destacaron la aparición de la cantante española, Natalia Jiménez, quien dio unas palabras a los habitantes.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Asimismo, hubo quienes defendieron a Alexis y lamentaron su salida de la casa, haciendo hincapié en la importancia que tuvo su participación en esta temporada.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Otros internautas señalaron la actitud que tuvo Alexis Ayala momentos antes de ser nombrado como el sexto finalista.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Finalmente, hubo usuarios que decidieron celebrar la salida de Alexis Ayala haciendo referencia al gusto de Dalílah Polanco por Taylor Swift con su popular canción, "Karma".

Alexis fue misógino y violento con Dalilah, todas las semanas pedía que se fuera y resulta que quien lo sacó fue ella, se le llama Karma y Taylor lo explica muy bien #LaCasaDeLosFamososMx #RumboALaFinalConDalilah



pic.twitter.com/Hs9tB5KCmI — danny🌹 (@snowkjchu) October 2, 2025

