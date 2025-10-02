La Casa de los Famosos 3: salida de Alexis Ayala deja ola de los mejores memes

Más Información
Con la gran final de la tercera temporada de La Casa de Los Famosos México a la vuelta de la esquina, el pasado 1 de octubre uno de los 6 finalistas se consagró en el sexto lugar de la edición 2025.
Envueltos en nervios, los 6 finalistas de la casa más famosa de México participaron en la gala de anoche para enterarse quién se consagraba como sexto finalista y debía abandonar las instalaciones inmediatamente.
Aldo De Nigris, Dalílah Polanco, Shiky, Mar Contreras y Abelito despidieron a Alexis Ayala, quien resultó ser el sexto finalista de esta temporada, perdiendo la oportunidad de llegar a la gran final el próximo domingo 5 de octubre, pero saliendo por la "puerta grande".
Los mejores memes que dejó la salida de Alexis Ayala como 6° finalista
A través de redes sociales miles de usuarios han reaccionado a la salida de Alexis Ayala de La Casa de Los Famosos 2025, desatando una ola de memes.
Muchos internautas han celebrado la consagración de Alexis como sexto finalista, y su partida de la casa antes de poder cumplir los 70 días de juego.
Unos internautas quisieron destacar la victoria para Shiky y Dalílah Polanco, quienes continúan en la lucha por el gran premio.
Otros usuarios destacaron la aparición de la cantante española, Natalia Jiménez, quien dio unas palabras a los habitantes.
Asimismo, hubo quienes defendieron a Alexis y lamentaron su salida de la casa, haciendo hincapié en la importancia que tuvo su participación en esta temporada.
Otros internautas señalaron la actitud que tuvo Alexis Ayala momentos antes de ser nombrado como el sexto finalista.
Finalmente, hubo usuarios que decidieron celebrar la salida de Alexis Ayala haciendo referencia al gusto de Dalílah Polanco por Taylor Swift con su popular canción, "Karma".
