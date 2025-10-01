Más Información

Mamá gana torneo de Mortal Kombat jugando con su hija recién nacida en brazos

Mamá gana torneo de Mortal Kombat jugando con su hija recién nacida en brazos

¿Quién es Horsegiirl, la DJ alemana que causó sensación en Fashion Week?

¿Quién es Horsegiirl, la DJ alemana que causó sensación en Fashion Week?

Brozo y Loret visitan las "catacumbas del averno" y analizan el futuro político de Adán Augusto

Brozo y Loret visitan las "catacumbas del averno" y analizan el futuro político de Adán Augusto

Lord Molécula se queda con las ganas de encontrar a AMLO en "La Chingada" y se arma foto con IA; "¿no que no?", expresa

Lord Molécula se queda con las ganas de encontrar a AMLO en "La Chingada" y se arma foto con IA; "¿no que no?", expresa

¿Cuáles son los requisitos para postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

¿Cuáles son los requisitos para postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Durante un torneo de videojuegos en Estados Unidos, una mujer sorprendió al mundo gamer al realizar una hazaña nunca antes vista, al ganar un mientras sostenía a su bebé en los brazos.

A tan solo 5 días de dar a luz, la jugadora conocida como Legi0n, se aventuró para asistir al torneo en Orlando, Florida, junto a su pareja Argenrosten, quien también participó en el concurso y perdió contra ella en la semifinal, quedando en tercer lugar.

Legi0n se consagró como campeona luego de haber derrotado al jugador conocido como KingKaiFL (quien aparece en la foto que se hizo viral) en la final.

Leer también:

Mamá gana torneo de Mortal Kombat cargando a su hija recién nacida

La imagen de Legi0n le dio la vuelta al mundo por demostrar la gran capacidad que hay en las mujeres al momento de maternar en cualquier entorno, asimismo, esta historia viral sirvió como un recordatorio a que las mujeres no dejen sus sueños de lado al convertirse en madres.

“Solo gané porque me entrenó a mitad del set”, escribió la mamá gamer junto a una foto de su bebé llamada Cherry.

A propósito de la atención que recibieron, los jugadores compartieron un poco de su historia familiar, pues antes de la llegada de la pequeña Cherry, sufrieron la pérdida de su primer bebé a causa de una rara enfermedad llamada Síndrome de Kasabach-Merritt.

Leer también:

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

Noticias según tus intereses