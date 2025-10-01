Mamá gana torneo de Mortal Kombat jugando con su hija recién nacida en brazos

Durante un torneo de videojuegos en Estados Unidos, una mujer sorprendió al mundo gamer al realizar una hazaña nunca antes vista, al ganar un torneo de Mortal Kombat XL mientras sostenía a su bebé en los brazos.

A tan solo 5 días de dar a luz, la jugadora conocida como Legi0n, se aventuró para asistir al torneo en Orlando, Florida, junto a su pareja Argenrosten, quien también participó en el concurso y perdió contra ella en la semifinal, quedando en tercer lugar.

Legi0n se consagró como campeona luego de haber derrotado al jugador conocido como KingKaiFL (quien aparece en la foto que se hizo viral) en la final.