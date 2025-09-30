Aarón Mercury se convirtió en el último eliminado de "La casa de los famosos México". La noche de este pasado domingo, el influencer abandonó el reality de Televisa a tan solo unos días de la gran final.

Sin embargo, su salida no estuvo exenta de la polémica, y es que, hubo quienes aseguraron que se habría tratado de un fraude por parte de la producción.

Según los números de Mercury en redes sociales (5 millones de seguidores, tan solo en Instagram) no había manera de que Shiky lo rebasara en votaciones, pues el español llega a los 343 mil.

Lee también "La casa de los famosos México" ¿Quién es el último eliminado?

Ahora, en entrevista con EL UNIVERSAL, el exhabitante aseguró que, aunque entiende la inquietud de sus fans, no comparte sus teorías sobre el supuesto fraude; ya que el juego cambia a diario.

“Ahí adentro, lo que tenías (de números) igual y la primera semana interesaba, pero después ya es más como tú eres. No importa si alguien tiene 100 seguidores o 1 millón, es lo que la gente decida”, dijo.

Aarón también afirmó que, aunque ya no como jugador, seguirá apoyando a su equipo; incluso, dio el nombre de su favorito para ganar los 4 millones de pesos.

“Todos se lo merecen, pero me identifico mucho porque acabamos de medio iniciar de cierta manera nuestros pininos y este puede ser un gran trato, me gustaría que Aldo o Abelito se lo ganaran”.

Aarón Mercury responde a Polémica por Dalilah Polanco

Uno de los momentos más incómodos que le tocó vivir fue la pregunta que una televidente le hizo sobre si estaría feliz de que a su madre le dieran el mismo trato que él le dio a Dalila Polanco.

Ante esto, el influencer aseguró que siempre se dirigió con respeto a todos sus compañeros; incluso, se mostró tal como es y que con la actriz mostró una buena cara, misma que le gustaría, enseñen a su madre en caso de ser concursante en una futura edición del reality show,

"Siempre he tratado con respeto Dalilah. Es más, si me pones la misma pregunta, yo diría que bien, porque la traté con respeto y que traten así a mi madre está bien”, finalizó.

Lee también Mamá de Aarón Mercury reacciona y señala "fraude" tras su expulsión de “LCDLFM"