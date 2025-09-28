Más Información

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

Desde los orígenes, Mónica Mayer crea arte nuevo

Frida se apropia de la ciudad

Planeta No y Ramona hacen un drama transfroterizo en su nuevo single: entrevista con Gonzalo García

Cien años del accidente de Frida Kahlo

El paracetamol y Petro son los nuevos enemigos del gobierno de EU, y “ghostean” a fans de Ghost: memes de la semana

vivió su décima y última gala de eliminación este domingo 28 de septiembre del 2025 en la que uno de los concursantes se despidió del programa a muy poco de la gran final la posibilidad de llevarse el premio de cuatro millones de pesos consigo.

La noche como de costumbre comenzó con el posicionamiento, en el que y Shiky Clement fueron los únicos que recibieron gente frente a ellos, esto debido a que solo dos habitantes están fuera de la placa.

se convirtió el lunes pasado en la primera gran finalista al ganar la prueba del líder, mientras que Abelito se llevó la salvación, siendo así los asegurados para la semana final, mientras que los dos sobrevivientes de cuarto día junto a Aldo De Nigris, Alexis Ayala y Aarón Mercury debían esperar el apoyo del público.

Como ingrediente extra, el último congelados antes de conocer al décimo eliminado de La Casa de Los Famosos México se dio con la participación de Wendy Guevara que ingresó al set para convivir con los participantes previo a que los nominados tuvieran que pasar a la sala de eliminaciones.

Cabe señalar que aquellos que lograron permanecer en el programa de cara a la gran final, saldrán de uno en uno el siguiente domingo hasta que el ganador apague las luces de la casa y se vaya con el premio bajo el brazo.

¿Quién fue el eliminado de hoy, 28 de septiembre en La Casa de Los Famosos México?

Tras unas votaciones muy cerradas, Aarón Mercury fue el participante que se convirtió en el décimo y último eliminado de La Casa de Los Famosos México este domingo 28 de septiembre, luego de que no contara con el apoyo necesario de parte del público para permanecer una semana más.

Con esta salida hasta ahora van diez participantes que se han despedido del sueño de llevarse el gran premio y quedan seis personas detrás de los cuatro millones de pesos para quien se alce como campeón, que se enfrentarán en la gran final el próximo fin de semana.

