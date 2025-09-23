Más Información

Mar Contreras se convirtió en la primera finalista de “La casa de los famosos México” después de disputarse el ticket dorado y con Alexis Ayala, el actor de 60 años se quedó muy cerca de ser el primer finalista, pero celebró a lo grande la victoria de su amiga Mar, ambos integrantes del excuarto noche; a la que no le dio mucho gusto la situación fue a Dalilah, quien hasta tuvo que disculparse por su actitud ante la victoria de Mar.

Entre Dalilah Polanco y Mar Contreras han habido varios roces y discusiones a lo largo del reality, aunque desde el comienzo de éste quedó de manifiesto que no serían las grandes amigas de la temporada, pues aunque iniciaron siendo ambas del cuarto Noche, por estrategia de La Casa, Dalilah fue intercambiada de cuarto por Aldo De Nigris, situación de las separó casi por completo.

Lee también:

¿Qué hizo Dalilah Polanco para ofrecerle disculpas a Mar Contreras?

Después de conocerse que Mar Contreras era la primera finalista de la "La casa de los famosos México", para muchos fue evidente la molestia de Dalilah Polanco tars quedar eliminada estando tan cerca, su rostro de molestia se viralizó en redes.

Esta mañana, Dalilah le ofreció una disculpa a Mar por su actitud tras perder, pues le confesó que mentó madres, que se enojó y que por eso mismo no la felicitó en un primer momento, y previendo que su reacción pudiera ser transmita en el cine que les ponen a los habitantes cada martes por la noche, prefería confesarse y pedir disculpas.

Lee también:

"Ni voy a repetir para no darle mucha importancia, pero menté madres tantito, y a la mera hora de que bajamos a saludarte , sentí que no me veías y no la chocamos entonces más me agüité; a lo que vengo es a ofrecerte una disculpa".

En la lista de mitos sobre el proceder de la producción de "La casa de los famosos México", queda la idea de que se buscaba beneficiar a Dalilah, ya que en redes se especula que a la producción no les salió la estrategia gracias al consejo que Aldo le dio a Mar, de escoger la caja que estaba justo detrás de Dalilah.

Lee también:

rad

