La Casa de Los Famosos México empezó su novena semana con la tradicional prueba del líder en la que además conoceremos al primer gran finalista del reality show, con el codiciado boleto dorado que cualquiera podría ser el elegido.

Cabe señalar que este lunes 22 de septiembre del 2025 aquel que se alce con la victoria se llevará no solo el premio ya mencionado, pues, se incluyen el no ser nominado, subir a la suite y la salvación, misma que deberá defender más adelante.

El juego de esta noche fue en el fondo del mar acompañados de sirenas y medusas que escondieron tesoros en todo el patio de La Casa de Los Famosos México, el objetivo será encontrar catálogos en el set de grabaciones, aquel que no lo logre quedará eliminado.

Para esta ocasión especial, Galilea Montijo entró para explicar en persona las reglas del juego a los concursantes y saludarlos, siendo el único contacto que muchos han tenido desde hace 58 días con el mundo exterior.

En el patio se colocaron diferentes cofres con nombres de mares y océanos, durante las rondas todos deberán elegir una caja y aquel que esté vacío en cada ronda perderá y esto seguirá hasta tener al gran ganador y primer finalista.

¿Quién es el primer finalista de La Casa de Los Famosos?

Tras la novena prueba del líder la primera finalista de La Casa de Los Famosos México fue Mar Contreras, quien logró imponerse a sus compañeros en el juego con esto reclamar el codiciado boleto dorado que lo acerca al gran premio.

Para aquellos que no lo tengan en cuenta, esta celebridad desde ahora es inmune hasta la última semana de la competencia, poniendo en mayor riesgo a todos los demás que todavía tienen que confiar en ganar la salvación o bien, en que sus admiradores les den el apoyo suficiente para no ser expulsados.