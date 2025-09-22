Más Información

Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy 22 de septiembre?

La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes de la salida de " El Guana" en la octava noche de eliminación

Aguinaldo INAPAM 2025: ¿quiénes lo recibirán y cuánto darán?

Equinoccio de otoño 2025: ¿a qué hora es el cambio de estación hoy, 22 de septiembre?

Tras manifestación fuera de sucursal, H-E-B México responde a exigencia de justicia para Carlos Gurrola "Papayita"

La octava gala de eliminación en la tercera temporada de se llevó a cabo el pasado domingo 21 de septiembre.

Entre algunas modificaciones, como el cambio de día del robo por la salvación, y una placa de nominados de únicamente 4 personas, la noche estuvo llena de nervios para algunos y seguridad y confianza para otros.

El triunfo de Abelito, quien pudo mantener la salvación contra Aldo De Nigris, de su mismo equipo, culminó en la salvación de Aldo de entre los habitantes en riesgo de salir de la casa más famosa de México. Esto significó que los tres integrantes restantes del antiguo Cuarto Día -Dalílah Polanco, Shiky y Guana-, se llevaron la adrenalina de ver quien de su equipo sería la o el eliminado de la noche.

José Luis Rodríguez "El Guana" se convirtió en el octavo expulsado de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: ViX.
José Luis Rodríguez "El Guana" se convirtió en el octavo expulsado de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: ViX.

Finalmente, la noche culminó con el regreso a la casa de Shiky de la Rueda del Destino y la expulsión de "El Guana" de la casa, convirtiéndolo en el octavo eliminado del reality show.

Los mejores memes de la octava noche de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025

La eliminación de Guana de La Casa de Los Famosos México ha dejado una ola de memes. Usuarios han expresado sus reacciones más puras a todo lo sucedido en la última gala de eliminación que se llevó a cabo.

Desde celebrar la salida de Guana, hasta criticar a la producción por sus decisiones, estos son los mejores memes que dejó la noche de eliminación.

Muchos usuarios celebraron la permanencia de Dalílah en la casa.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X
Algunos celebraron la salida de Guana y lo que parece ser un nuevo triunfo para el antiguo Cuarto Noche.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X
Otros contratacaron el hate que comenzó a recibir Guana, por parte de fans del Team Noche.

Asimismo, algunos internautas expresaron que fue mejor que ya saliera Guana, pues el ambiente en la casa se ha vuelto muy tóxico y hay una "clara preferencia" de la producción por los integrantes del equipo Noche.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X
La reunión entre Aldo y Yetus fue aplaudida por una gran variedad de internautas.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X
Por último, muchos usuarios señalaron que hay irregularidades en las acciones de la producción.

