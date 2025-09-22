La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes de la salida de " El Guana" en la octava noche de eliminación

La octava gala de eliminación en la tercera temporada de La Casa de Los Famosos México se llevó a cabo el pasado domingo 21 de septiembre.

Entre algunas modificaciones, como el cambio de día del robo por la salvación, y una placa de nominados de únicamente 4 personas, la noche estuvo llena de nervios para algunos y seguridad y confianza para otros.

El triunfo de Abelito, quien pudo mantener la salvación contra Aldo De Nigris, de su mismo equipo, culminó en la salvación de Aldo de entre los habitantes en riesgo de salir de la casa más famosa de México. Esto significó que los tres integrantes restantes del antiguo Cuarto Día -Dalílah Polanco, Shiky y Guana-, se llevaron la adrenalina de ver quien de su equipo sería la o el eliminado de la noche.

José Luis Rodríguez "El Guana" se convirtió en el octavo expulsado de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: ViX.

Finalmente, la noche culminó con el regreso a la casa de Shiky de la Rueda del Destino y la expulsión de "El Guana" de la casa, convirtiéndolo en el octavo eliminado del reality show.

Los mejores memes de la octava noche de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025

La eliminación de Guana de La Casa de Los Famosos México ha dejado una ola de memes. Usuarios han expresado sus reacciones más puras a todo lo sucedido en la última gala de eliminación que se llevó a cabo.

Desde celebrar la salida de Guana, hasta criticar a la producción por sus decisiones, estos son los mejores memes que dejó la noche de eliminación.

Cosas notables de la gala de hoy:

- La Jefa anda emputada.

- Galilea está arrastrando la voz más que nunca (pedilla).

- Aldo demostró que le vale madre Elaine.

- El expulsado será Guana y saldrá bien funado. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ZPljCuQCVW — Mich⚡Muñoz (@unatalmichmich) September 22, 2025

Muchos usuarios celebraron la permanencia de Dalílah en la casa.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Algunos celebraron la salida de Guana y lo que parece ser un nuevo triunfo para el antiguo Cuarto Noche.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Otros contratacaron el hate que comenzó a recibir Guana, por parte de fans del Team Noche.

Guana defendiendo a Priscila, Elaine y Mariana a nivel nacional, podrá ser un traidor y lo que quieras, pero tiene los pantalones bien puestos y puso en su lugar al viejo del alexis.



amé #LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/RaUoak0mQq — yooy (@zmxlmjmyosi) September 22, 2025

Asimismo, algunos internautas expresaron que fue mejor que ya saliera Guana, pues el ambiente en la casa se ha vuelto muy tóxico y hay una "clara preferencia" de la producción por los integrantes del equipo Noche.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

La reunión entre Aldo y Yetus fue aplaudida por una gran variedad de internautas.

Memes de La Casa de Los Famosos 2025. Foto: X

Por último, muchos usuarios señalaron que hay irregularidades en las acciones de la producción.

Producción queriendo una placa de puro noche



Guana dejandoles una placa de puros dia JAJAJAJAJAJA



VIVA EL KARMA VIVA VIVA

#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDFMX3 pic.twitter.com/ZdWZeSrbW2 — Cuñado de Chelo Flores👑 (@chiitboy) September 22, 2025

