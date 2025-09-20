Abelito encontró una de las últimas monedas del destino en "La casa de los famosos México", la moneda estaba en el almacén de la casa, y aunque "El Guana" estuvo cerca de encontrarla, finalmente Abelito, uno de los favoritos para ganar el reality lo hizo, y muy emocionado contestó una llamada telefónica pensando que era su padre, pero no, se trataba del comediante Daniel Sosa.

A pocas semanas de que el reality llegue a su final, han llegado las sorpresas para los habitantes por parte de la producción, fueron de visita la mamá de Aarón Mercury, la esposa de Alexis Ayala, la abuela de Aldo De Nigris, y el novio de Shiky.

Y aunque Abelito pensó que al encontrar la moneda del destino, tendría un beneficio o una sorpresa, se llevó una decepción cuando le revelaron que era Daniel Sosa el que estaba al otro lado de la línea, y no su papá, como él había creído porque dijo, las voces de ambos son muy similares.

Abelito reacciona a la llamada de Daniel Sosa

Abelito tuvo que llevarle a "El Guana" dos mensajes de Daniel Sosa, quien le mandó decir, en resumen, que "fuera leal a sí mismo y a la gente", algo que dejó pensando a los integrantes del excuarto Noche, quienes han llegado a la conclusión de que "El Guana" ya no está jugando en equipo, sino en solitario.

Estos peligrosotes ya sacaron sus conclusiones sobre la llamada de Sosa para Guana🙂‍↔️ AMOOOOO la inteligencia de Aarón 👏🏻🫶🏻 @ArnMercurio #LaCasaDeLosFamososMxً #LCDLFMX3 pic.twitter.com/Bps98ZM8yR — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) September 20, 2025

La gente criticó lo hecho por la producción, calificando de una "burla" lo que le hicieron a Abelito, y de paso asegurando que esa moneda estaba destinada para "El Guana", quien ha sido señalado por muchos como "traicionero" pero también como "favorito de la producción".

Esto fue Una Broma y le van a dar su llamada a Abelito verdad?

No entiendo cuál fue la finalidad de hacer ese show con Daniel Sosa

No fue cómico, porque Abelito pensaba que era su papá

🥺#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/oRTUp6dH4F — Tatiana (@Loquepienso97) September 20, 2025

Sin embargo, Abelito aprovechó una cámara durante la fiesta, para mandarle un mensaje de amor a su papá, a quien le dijo que era su pilar, y que si les tocaba hablar pronto estuviera listo.

Abelito, líder de la semana, defenderá la salvación, y podría enfrentarse o a Aldo De Nigris o a "El Guana", esta decisión se sabrá mañana domingo, cuando también se conozca al octavo eliminado de "La casa de los famosos México".

