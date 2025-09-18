A punto de vivir sus últimas semanas, "La casa de los famosos México" ya tiene nuevos nominados.

Esta noche, el reality show más polémico de Televisa llevó a cabo su séptima gala de nominación, la cual sorprendió a los inquilinos y al público.

Uno a uno los ocho participantes que aún están dentro de la competencia ingresaron al confesionario para repartir puntos y elegir a quienes quedarán en riesgo de ser eliminados.

Cabe destacar que, antes de iniciar con el proceso, Aldo De Nigris ya tenía seis votos en contra; y es que, Alexis Ayala decidió nominarlo para poder reencontrarse con su esposa, Cynthia Aparicio.

Al final de la gala los nominados son Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, Guana y Shiky.