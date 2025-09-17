La señora Leticia Guajardo De Nigris, abuela de Aldo De Nigris, integrante de "La casa de los famosos México", se lanzó en contra de Mariana Botas, quien formó parte del reality pero que salió hace unas semanas, ambas se encontraron en la gala de ayer previo a la entrada de la señora Leticia a La Casa.

Las versiones de ambas sobre su encuentro se contraponen, mientras que Mariana asegura que se dio en buenos términos, la abuela de Aldo afirma lo contrario, pues asegura que Mariana fue grosera con ella, que no la dejó hablar y que la hizo sentir mal.

La abuelita de Aldo, también llamada "Doña Alegría" lamentó que le hayan arruinado la sorpresa a su nieto luego de que se suscitara un altercado entre Shiky y los integrantes del ex Cuarto Noche por no incluirlos en el festejo a Aldo por la visita de su abuela.

¿Qué pasó entre Mariana Botas y la abuela de Aldo De Nigris?

En un En Vivo, la señora Leticia Guajardo De Nigris, aseguró que aunque toda la producción del reality la trató bien, una mujer la hizo pasar un muy mal rato, pues la humilló previo a que empezara la dinámica de Congelados dentro de la casa.

Sin decir su nombre, la madre de Poncho De Nigris calificó a esa persona como nefasta, grosera y estúpida, y dijo que Wendy Guevara, conductora en ViX de "La casa de los famosos México", se dio cuenta de la bajoneada que esta mujer le provocó con su actitud, y supuestamente la reportó y a ella la animó para que se levantaran los ánimos.

"Tuve un encuentro con una persona que no sabía que era tan nefasta, no voy a decir el nombre pero me humilló bien feo, entonces, si tú vas a entrar algo, ahí te dieron tu bajón ; una niña que no tiene educación, sí me molestó, no me dejó contestarle y me calló la boca y yo sinceramente me sentí mal", expresó.

Esta mañana, Mariana Botas apareció en un video rechazando los señalamientos de la abuela de Aldo, y contando su versión: que se saludaron y que sí la cuestionó sobre por qué le dijo "estúpida" cuando aún estaba adentro de la casa.

Según Botas, la abuela de Aldo le dijo que había sido una broma y hasta le dijo que estaba muy bonita, acto seguido Mariana se fue porque la llamaron para una prueba de iluminación.

"Aquí una vez más insultándome en sus stories cuando yo lo único que hice fue preguntarle por qué me había insultado mientras estuve dentro y claro que la dejé hablar me contestó lo que ya les dije y me fui porque ya tenía que irme a sentar al set, fue todo", escribió junto a una captura de pantalla de una publicación de la señora Guajardo.

