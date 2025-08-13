Más Información

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Así es el diseño de los espacios para lo que fue el Centro SCOP

Muere Henri Donnadieu, promotor cultural y fundador del mítico bar "El Nueve"

El Nueve, 140 metros cuadrados de libertad

Esta semana, el sobrino de Poncho de Nigris se convirtió en líder y eligió a Abelito, su compañero en Cuarto Noche, como su invitado. Ya en La Suite, los influencers "presentaron" a la audiencia su podcast Entre Compas, donde Aldo describió a su chica ideal.

¿En qué se fija en una mujer?

Con total sinceridad, explicó que el físico no es lo más importante para él, aunque esto a veces le ha traído incomodidades con sus amigos: “Me gustan gorditas, te lo juro, no te lo voy a negar. Al niño bien le gustan gorditas”, mencionó, y aclaró que su postura siempre se expresa desde el respeto.

El influencer también señaló que primero se fija en la conexión emocional con una mujer: “No sé, de repente me tiraba el ped… una que estaba muy bonita y mis compas de que '¿qué p...do?', pues nomás no sentía conexión; de repente una morita me caía muy bien y ya no me iba por el físico", compartió.

Aldo agregó que le gustan las mujeres de pelo negro, aperladas, y bromeó: “Si vienen de la playa, mejor”. Reiteró que la apariencia física es lo menos importante: “No es si está flaquita, alta o chaparrita, porque al final de cuentas… dejé eso de lado porque a veces la forzaba mucho; como hombre, uno lo hace para aparentar", explicó.

Aldo De Nigris se suma a la casa más famosa de México. Foto: Instagram oficial.
Reacciones de los fanáticos

En TikTok, los clips de las declaraciones de Aldo dividieron opiniones. Algunos consideraron que sus comentarios podrían ser estrategia del reality, mientras que otras fanáticas se emocionaron al sentirse identificadas: “Mi momento ha llegado”, “creo que habla de mí, chicas”, “todas en cabello negro en 3…2…1”, “yo bien alucinada viendo que soy del gusto de Aldo”, “me describió a mí”, “Dios, me has mirado a los ojos”, “soy la indicada”, “a pintarnos el pelo”, fueron algunos de los comentarios.

También recordaron que Aldo suele variar sus gustos en entrevistas, y se mencionó a su abuela Leticia, conocida como “Doña Alegría”, quien es exigente con las parejas. Según los fans, las preferencias de Aldo parecen ir en dirección contraria a lo que ella aprobaría para su nieto.

