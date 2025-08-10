Facundo se perfilaba como uno de los participantes de "La casa de los famosos" que tendría más apoyo, sin embargo, su comportamiento ha generado descontento en redes sociales, pero fue cuando provocó la caída de Aldo De Nigris que se granjeó desaprobación generalizada, motivo por el que Esmeralda Palacios, su exesposa, sale a defenderlo y explica que, entre las intenciones del conductor, nunca está la de herir a los demás.

El incidente ocurrió este viernes, durante la fiesta que, semana a semana, se celebra dentro del reality.

Aldo se encontraba alrededor de algunos de sus compañeros, a quienes les mostraba un paso de baile, mientras que Facundo, que se encontraba a sus espaldas, tiró del tapete que estaba debajo del influencer, lo que provocó que perdiera el quilibrio y, eventualmente, se cayera.

El golpe fue tal que, inmediatamente, Aaron Mercury extendió su mano a Aldo para que pudiera levantarse; Facundo, mientras tanto, abrazaba por la espalda al regiomontano y se reía de lo ocurrido.

Aldo también soltó una carcajada cuando se vio en el suelo, sin embargo, al poco rato de su caída, dejó la fiesta y se puso la pijama, argumentado que tenía sueño y quería retirarse a dormir.

Sus compañeros -en tono de broma- le expresaron que, si se retiraba de la fiesta, lo tomarían en cuenta para nominarlo el próximo jueves y, sin importar esa advertencia, el joven decidió irse.

A solas y dirigiéndose a las cámaras, confió que, si se había retirado, era porque ya no quería seguir socializando por ese día.

"También soy una persona que, de repente, se me acaba la pila social, está bien cuando te das tu lugar, que no te importa el qué dirán, a mi me vale madre que digan ´ay, los primeros que se vayan los nominamos´, ah... hijos de su pinch* madre... me vale verg*, pues nomínenme, yo me quiero ir a dormir, me voy a dormir, (...) yo les recomiendo siempre hacer lo que quieran, pero sin dañar a las demás personas".

En redes sociales asociaron su retirada con la acción de Facundo por lo que, inconformes, solicitaron a la producción de "LCDLFM" y a Rosa María Noguerón que consideraran la posiblidad de sancionar al conductor, quien creen que ejerció violencia en contra de Aldo.

Esto se dice en redes sociales:

"Facundo es, sin pedos, la mayor decepción de la temporada".

"¿Quién se apunta para mandarle a Facundo un carrito que diga ´Facundo, ching* tu madre´?".

"Queremos sanción para Facundo".

"Un casi cincuentón rogando atención, queriendo hacer uso de sus ´técnicas antiguas´ que, sólo en su cabeza, cree que son graciosas".

"Cayó de la gracia de todos".

Luego de la postura que predomina en redes, Esmeralda, que estuvo casada con Facundo por 16 años -y con quien tuvo a sus tres hijos-, se pronunció en su cuenta de Instagram, pidiendo al público que comprenda que la autenticidad del conductor no es sencilla de digerir.

"Esme" también reconoció que ella misma lidió con comportamientos de Facundo que, en su momento, hicieron que se frustrara pero afirmó que, por encima de todas sus imprudencias, es un hombre de buenos sentimientos.

"Haber conocido a 24/7 a Facundo por 20 años me da derecho a opinar, es un tipo que me saca de quicio, que me lleva al límite, sabe en dónde molestarme porque, es tan inteligente, que sabe en dónde y cuándo dar, es tan frontal que, a veces, es hiriente, pero -aún divorciados- jamás ha dejado de estirar la mano cuando se lo he pedido, siempre ha estado ahí para mí, para mis hijos y para mi (actual) esposo", escribió.

También reconoció que no es una persona que simpatice a muchos, debido a que suele desafiar las reglas y convencionalismos.

"Ese es Facundo, el que jode por naturaleza, pero tiene de los corazones más buenos que conozco, un tipo que no cae tan bien porque no sigue los parámetros de la sociedad ni sus valores, él prefiere decirte en tu tu cara ´chig* tu madre´, pero, si ve un animal en peligro, se pone de tapete para que pase".

Hizo alusión -además- a la caída de Aldo, sugiriendo que, probablemente, Facundo provocó el resbalón con fines de entretener al público.

"Podrá ser el que jale el tapete para que te caigas, porque el chiste y el rating prevalecerá ante todo, pero también será el que ponga el tapete, si tienes que cruzar una corriente, para salvarte, puedo decirles el gran ser humano que es Facundo, como amigo y papá de nuestros hijos, sólo quería que conocieran más del tipo que está encerrado ahí", ahondó.

