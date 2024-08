Exesposa de Facundo se volvió a casar, así fue la ceremonia

Esmeralda Palacios, la exesposa de Facundo, se casó este fin de semana con su novio de años, Diego Muñoz, con una celebración a lo grande, pues los recién casados se dieron el "sí" en las instalaciones de la Asociación Nacional de Charros.

Cuando Esme y Facundo anunciaron su separación, en 2016, fue ella quien se mostró más afectada, pues mientras el conductor daba la noticia, Palacios no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos.

En ese momento, Facundo rememoró el momento en que vio por primera vez a quien sería su pareja por más de 18 años, en el año 2001.

"Todo comenzó hace 18 años, estábamos en la universidad, estudiaba publicidad, entonces llegué y, en eso, vi a una chica con unos pantaloncitos negros, apretaditos".

Fue así que comenzó su noviazgo, el que tuvo una pausa luego de un par de años, para que la reanudaran y contrajeran matrimonio en 2004, en una ceremonia en Tepoztlán.

Fruto de su relación, tuvieron a Valentina, Mila y Lorenzo, pero en 2016, tomaron la decisión de hablar públicamente de que se separarían indefinidamente pues, en ese momento, creían que quizá podrían reanudar su relación en un tiempo, pero eso ya no sucedió.

Al poco tiempo, Facundo entró como participante al reality "La Isla", donde conoció a su actual pareja, Delia García, con la que sostiene una relación desde hace seis años.

A raíz de la nueva oportunidad que el conductor se dio en el amor, -ha revelado- se encontró a sí mismo y volvió a sentir ganas de gustar a su pareja.

"Yo pensé que iba a echar mucho desmadre, pero me enamoré rapidísimo de Delia y dije: ´-no mam*s esto era lo que necesitaba, necesitaba una mujer así´, era algo que ya no tenía en mi vida, Delia me regresó un brillo, de vivir, de aventura, de hacer, ni yo me lo esperaba, como que me lo mandó el Universo", destacó.

Sin embargo, no fue el único que rehizo su vida, pues Esmeralda hizo lo propio cuando, gracias a su abuelita y el padre de Diego conoció a su actual esposo.

Tras años de relación e incluir a su novio en la vida de sus tres hijos, la pareja se unió en matrimonio el pasado sábado.

En sus redes sociales, Esme compartió fotografías de la celebración, en la que contó con la compañía de algunos famosos, como el caso de Mauricio Mancera.

Durante el banquete, la pareja ofreció carne asada, la que fue preparada en las instalaciones de las instalaciones de la Asociación Nacional de Charros, donde se ocupó un espacio para el festejo.

Días posteriores, Esmeralda escribió un emotivo mensajes, acompañado de una serie de fotos de la celebración, en la que reiteró el gran amor que siente por su ahora esposo y la fortuna de haberlo encontrado.

"Tan diferentes pero con los mismos pilares, llegaste a dar paz y unión a nuestras vidas, amo mirarte todos los días, estoy emocionada para cruzar de tu mano todas las aventuras que nos toquen por vivir y darle ejemplo a nuestros hijos y familia de lo importante del respeto, la admiración y el cuidado en una pareja. Te amo y te voy a cuidar el corazón y a ti por el resto del camino".

Mientras la boda se llevaba a cabo, Facundo se encuentra en Cuba, donde graba un proyecto junto a Juanpa Zurita.

