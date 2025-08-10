Más Información

rememoró cómo se desencadenó la muerte de su padre, el reconocido cantante de regional (1946 - 2002), quien sufrió tres infartos, los cuales, la actriz cree que fueron provocados por el temor que el intérprete tenía a las y a ser inyectado.

Esta mañana, Dalilah contó a sus compañeros del "", en "", la forma en que su padre trascendió, hace ya 22 años, debido a un paro cardíaco, como indicó el parte médico de don Cutberto.

Y, si bien, la actriz no objeta el hecho de su padre sufrió tres infartos, los que su corazón ya no pudo soportar, piensa que fueron producto de la tripanofobia, es decir, la fobia que el músico tenía hacia las agujas.

Polanco prosiguió, mientras Facundo y "Shiky" la escuchaban atentos, y mencionó que para ella, su papá “murió de miedo”, pues, según su relato, el señor fue ingresado al hospital y todo parecía ir bien, hasta que tuvo tres infartos continuos y terminó perdiendo la vida.

Ni las explicaciones médicas no cambiaron el parecer de Dalilah, ya que siempre ha considerado que los infartos fueron debido al miedo, pues su progenitor tenía fobia a las agujas y en sus propias palabras: “los infartos fueron justo cuando se daba cuenta que le estaban haciendo punción”.

¿Quién fue Cutberto Pérez, el famoso padre de Dalilah Polanco?

Aunque no muchos lo saben, tanto la madre como el padre de Dalilha fueron famosos; ambos se desempeñaron en diferentes ramas artísticas.

En lo tocante a don Cuberto, fue un músico reconocido en el territorio nacional por ser fundador del mítico Mariachi 2000 en Ojinaga, Chihuahua, en 1946, con los que se desempeñó profesionalmente, hasta su muerte el 12 de enero de 2002.

Sin embargo, pasaron varios años antes de que la agrupación tomará fama y reconocimiento generalizado, lo que se puede ver en la página web oficial, en la que indican el 27 de ocubte de 1980, como la fecha de su debut, en la famosa Plaza de Garibaldi.

