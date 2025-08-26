Hace sólo unas semanas, seguidores de "La casa de los famosos México" alimentaban la idea de que Mariana Botas y Aldo De Nigris podrían experimentar una especie de enamoramiento, por la buena química que existía entre ellos, pero, desde que la actriz conservó la sudadera de "Aldito", a pesar de la insistencia de él, de que se la devolviese, piden a la joven darse su lugar y alejarse del regio.

A pesar de pertenencer a distintos cuartos, Mariana y Aldo demostraron que, sin importar las presiones de sus compañeros de habitación, podían entablar conversaciones profundas, en las que, su autendicidad, quedó desvelada.

Sin embargo, la buena amistad que construyeron fue desgastándose, sobre todo, luego de que Aldo mostrara inconformidad por el hecho de que, Mariana no le regresara la sudadera que le prestó un día, en el que ella padecía las inclemencias del frío.

Los días pasaron y Mariana siguió usando la sudadera -la que afirmaba que tenía impregnada la loción de Aldo- y, en el cuarto "Día", sus compañeras aseguraban que, si Aldo se la había prestado, era porque, posiblemente, había un interés de su parte, de por medio.

"Que te presten la sudadera, hermana...", dijo Priscila Valverde, antes de ser expulsada.

Elaine, por su parte, dijo que Aldo mostraba más interés en Mariana, que el que Aaron Mercury le demuestra a ella, por lo que pensaba que sí existía atracción de su parte.

"Wey... ni Aarón, Aarón me da palmadas en la cabeza, cabr*n... o sea".

Y, si bien, esos comentarios detonaron una sonrisa en la comisura de sus labios, Mariana les pidió que no alentaran especulaciones.

"Pero no inventen historias que no son".

En cuanto al cuarto "Noche", Aldo contó una versión muy distinta, afirmando que Mariana había sido quien se había "agandallado" su sudadera, la cual quería devuelta, pues él también padecía del frío, motivo por el que tenía que la preocupación de que, en la expulsión pasada, Mariana saliera y no terminara por devolvérsela.

Fue así que, recomendado por sus compañeros, el regiomontano confrontó a Mariana y le preguntó si sí le regresaría la prenda, antes del día de eliminaciones y, esta fue la respuesta que recibió:

"No me la voy a llevar, si ya guardé toda mi ropa, mañana te la meto a lavar en la mañana, que... si no me voy, la puedo volver a secuestrar".

El día de expulsión llegó, Priscila salió y Mariana regresó a la casa, esa misma noche, preguntó al influencer que si podía volver a usarla.

"¿Ya me vas a facilitar tu sudadera, Aldo?, ¿ya no?, ay... dijiste que si regresaba sí me la ibas a prestar y, ahorita, hace mucho frío?, ¿sí me la prestas?", dijo la actriz.

A lo que De Nigris contestó:

"No, ahorita sí, ya cuando yo salga para el jardín, la necesito también, mira la egoísta, tantas sudaderas que tiene, yo tengo una, y me la roba".

Esta situación ha generado muchas reacciones en redes, en su mayoría, negativas, pues usuarios creen que Aldo se encuentra muy incómodo con la situación y que Mariana no quiere darse cuenta de la evasiva de su compañero.

Doña Lety, abuelita de Aldo, tampoco se ha quedado callada y, ayer, muy molesta, publicó un video en el que pide a Mariana, y a la familia Botas, que envíen una sudadera para su nieto, ya que la actriz se rehusa a devolver la prensa que no le pertenece.

"Que le digan a Mariana que no sea desgraciada, le está diciendo Aldito que no tiene otra sudadera que, por favor, se la regrese, que no tiene otro suéter, que tiene frío y no se la quiere dar, por favor, la familia de Mariana, que le mande una sudadera a Aldito, por favor, de parte de ustedes, porque esta muchacha está amarrada con la sudadera de peluche, que realmente necesita, no entiendo qué está pasando, el niño tiene frío, no dejaron pasar muchas cosas, sólo esa sudadera de peluche, está bien enojado ya".

