Abelito, el pequeño  gran favorito de "La casa de los famosos: México"

No es por intrigar pero Abelito se ha convertido en el nuevo conquistador de corazones de la farándula mexicana. Su participación como habitante en la tercera temporada de "La casa de los famosos: México" ha sido un hallazgo sin precedentes: es natural, divertido, empático, resiliente y, sobre todo, encantador. El también llamado “niño por siempre” es un oasis en medio del agotador contraste del “siempre lo mismo”. Hace la diferencia con su autenticidad y complementa con grandeza de alma su pequeña estatura.

Mide 1.14 metros debido a una condición genética de talla baja que él describe como una forma de “estar a escala”, aclarando que no padece enanismo clínico. Su familia también presenta la misma condición, lo que ha marcado su identidad desde siempre. En una entrevista contó que su hermano mayor, Dany, falleció a los cuatro años cuando él tenía apenas uno, a quien recuerda como su “angelote en el cielo”.

La presencia de Abelito ha sido un punto de inflexión en términos de representación. Su participación visibiliza la realidad de muchas personas de talla baja y abre debates sobre accesibilidad en los medios masivos. Sin embargo, la producción del reality, al igual que el mundo real, no estaba completamente preparada: las cámaras ocasionalmente no lo captaban; se le proporcionó apenas un banco portátil para alcanzar mobiliario (que incluso fue usado incorrectamente y se rompió) y en algunas dinámicas no pudo participar por falta de adaptación en los equipos, como el uso de bicicletas adecuadas.

Abel Sáenz R. ha provocado conciencia sobre las necesidades y limitaciones de la gente pequeña en el mundo. La dulzura y carisma del zacatecano de 25 años lo han acompañado en su posicionamiento como favorito. Para muchos, el “mini licenciado” en Economía, originario de Villanueva, Zacatecas, ya se coronó como ganador de la casa más famosa de México.

Nació el 27 de septiembre de 1999 y fue durante la pandemia cuando logró su incursión en el mundo digital. Comenzó con contenido en Facebook y YouTube, pero alcanzó la fama gracias a sus videos en TikTok, donde supera los 3.9 millones de seguidores. Ha colaborado en videos musicales con artistas del regional mexicano como Marca Registrada y ha lanzado su propia música con temas como “Chi”, “La 380” y “Miami Vice”. También participó en el reality "Tentados por la fortuna" (TV Azteca) y en la serie cómica "Par de ideotas" junto a José Eduardo y Vadhir Derbez.

Abelito es más que un habitante del reality; es un símbolo de autenticidad, perseverancia y visibilidad. Con una formación profesional, una trayectoria digital y una enorme capacidad de conectar con el público, ha impuesto una narrativa distinta: la de una persona pequeña en estatura y grande en presencia e impacto.

Ha contado que su papá es el único de baja estatura entre 10 hermanos y que su mamá también es la más pequeña de su familia, mientras que sus abuelos tienen estatura promedio. Más allá del entorno familiar, ha recalcado que su condición no afecta su salud y que la afronta con humor y valentía.

Su paso por "La casa de los famosos: México" 2025 no solo genera entretenimiento, sino también conversaciones necesarias sobre inclusión, representación y adecuaciones reales para todos. Lo que Abelito no sabe, estando en aislamiento, es que afuera lo esperan propuestas de teatro, conducción televisiva, representación de marcas e incluso ofertas de actuación en Europa. La vida le ha cambiado: el mundo que lo recibirá a su regreso será sorpresivo y con potencial millonario. Ya ganó, aun cuando no resultara poseedor del primer lugar en esta competencia de telerrealidad.

Notitas cortas

La entrevista que Adela Micha le hizo a Christian Nodal, aseguran, ocasionó un fuerte conflicto familiar entre los Aguilar y los Nodal, además de algunos despidos en las oficinas correspondientes. Pero ya nada borrará lo dicho ni lo desajustado de una fantasiosa versión de una infidelidad que no coincide con los hechos reales, es como echarle chamoy a una herida profunda. No cabe duda: no hay mentira de vida eterna. El tiempo todo lo pone en su lugar.

Por otro lado, cuentan que Alejandra Guzmán nuevamente está hospitalizada por una cirugía de hernia que la venía incomodando desde hace varios meses. La espectacular rockera ha vivido una cantidad increíble de procedimientos de quirófano que parecen no tener punto final. Esas irresponsabilidades mediáticas que aseguran recaídas, rehabilitaciones o hasta se atreven a confirmar enfermedades terminales deberán investigarse con otros cánones éticos en futuras ocasiones.

Pregunta de la semana pasada: ¿Cantante que contrató a Paquito González (exasistente de Paquita la del Barrio) como su mánager personal?

Respuesta: Alicia Villarreal.

Pregunta de la semana: ¿Protagonista de telenovela a quien ya no soportan en el equipo de maquillaje y peinados de la producción en la que actúa?