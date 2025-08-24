La cuarta semana de La Casa de Los Famosos México (LCDLFM) llegó a su fin, dejando al eliminado número cuatro de la temporada, mismo que acompaña a Olivia Collins, Adrián Di Monte y Ninel Conde en las galas ahora como comentaristas.

En esta oportunidad gracias a la dinámica de los puerquitos durante las nominaciones, hubo una placa enorme con ocho participantes en peligro, siendo Alexis Ayala, Luis Rodríguez "El Guana", Priscila Valverde, Abelito, Dalilah Polanco, Mar Contreras y Mariana Botas.

Shiky también estaba entre los participantes que podían ser eliminados este domingo 24 de agosto del 2025, pero uno de los dos líderes de la semana, Facundo, decidió salvarlo, luego de ganar la prueba de salvación.

La Casa de Los Famosos México también vivió su primer sinceramiento de la temporada, que es un espacio para que cada uno tiene la oportunidad de dejar un mensaje a la persona con la que tienen algún tema personal, lo cual no se debe confundir con el posicionamiento en el que eligen al rival que prefieren que abandone el set.

Durante el programa de esta noche previo a conocer al cuarto eliminado, se dio uno de los mejores momentos del reality cuando Shiky decidió pararse frente a Abelito ante la mirada incrédula de muchos, pero simplemente le dijo:

“Quiero que te vayas de la casa, pero el día que apaguen la luces”, señaló, ante lo cuál el de Monterrey le respondió: “Por un momento te iba a hacer la llave del santo jajaja, pero me dejaste en shock, igual me encantó coincidir contigo en esta casa, para mí eres un angelote”.

¿Quién fue la cuarta eliminada de La Casa de Los Famosos México?

Priscila Valverde fue la cuarta eliminada de LCDLFM, esto luego de que durante el posicionamiento y el sinceramiento de esta semana no fuera tan contundente como el de las ocasiones pasadas debido al gran número de nombres en la placa.

Con esta salida hasta ahora van cuatro participantes que se han despedido del sueño de llevarse el gran premio y quedan once personas detrás de los cuatro millones de pesos para quien se alce como campeón.

