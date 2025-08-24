El origen de los memes más divertidos de esta semana fueron dos noticias muy distintas: la cuarta noche de nominaciones en "La Casa de Los Famosos México" y el descarrilamiento de uno de los vagones del Tren Maya.

La Casa de los Famosos 3

El 20 de agosto fue la cuarta noche de nominaciones en "La Casa de Los Famosos México" y lo primero que destacó fue que la “Jefa” hizo una dinámica con cerditos de cerámica, donde cada habitante debía tomar uno antes de hacer su nominación. Las figuras tenían indicaciones especiales para modificar los votos emitidos.

Fueron ocho, de los 12 miembros que viven en la casa, los votados en la semana, lo cual fue inédito para el programa. Los integrantes que están en riesgo de eliminación son Alexis Ayala, Guana, Priscila Valverde, Abelito, Dalilah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Shiky.

Lee también: El poeta Raúl Zurita cancela su participación en la Filuni

Por supuesto, los devotos del programa no se quedaron inmunes frente a estas sorpresas y los memes inundaron, muy pronto, las redes sociales.

Foto: Vía X.

El descarrilamiento del Tren Maya

El 19 de agosto uno de los vagones del Tren Maya se descarriló en la estación Izamal del tramo 3. Según información oficial, a las 13:48 horas el tren 304 Cancún–Mérida, tuvo este percance a la hora de ingresar a baja velocidad en los andenes de la estación Izamal.

No se reportaron decesos ni heridos. Bajo los debidos protocolos, los pasajeros fueron trasladados en autobuses.

Como es costumbre, el ingenio mexicano salió a relucir en varios memes.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Con información de Nara Muñoz y Ana Karen Velázquez

Lee también: El simulacro del 19 de septiembre, las flores amarillas y la victoria de América, en los memes de la semana