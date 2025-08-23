Elaine Haro y Mariana Botas siguen afectadas por la salida de Ninel Conde de "La casa de los famosos", de la que ambas se sentirían culpables debido a que, en la prueba de salvación, la más joven decidió salvar a la actriz que vimos como Martina en "Una Familia de Diez", pensando que al “Bombón Asesino” la rescatarían sus fans. A unos días de su expulsión, ambas reflexionaron: “No puedes cambiar el pasado, lo que ha pasado, ya pasó”.

The Warning, con los ojos puestos en el Estadio GNP

Durante la presentación del primer video concierto de la banda mexicana de hard rock The Warning, titulado The Warning live from Auditorio Nacional, como parte de +Que Cine de Cinépolis, el cual podrá disfrutarse por tres días en salas de cine, Paulina, Alejandra y Daniela Villarreal recordaron brevemente sus inicios en el mundo de los videojuegos con Rock Band, asegurando que la diversión y la pasión sigue intacta, aunque ha cambiado la seguridad de cómo se desenvuelven en los escenarios.

“Es muy bonito que han cambiado muchas cosas pero la parte integral sigue prácticamente igual”, dijeron.

También aseguraron que consideran que el futuro es prometedor. Actualmente trabajan en un nuevo álbum, del cual podrían incorporar algún arreglo o guiño a la música sinfónica. Además, luego de actuar en escenarios importantes alrededor del mundo, tienen en la mira realizar un concierto en el Estadio GNP en la CDMX, una de las metas importantes en la trayectoria de la agrupación.

Paulina fue elegida Rock Drummer Of The Year 2023. Foto: Clasos

La Santa Cecilia se viste con prendas de tradición familiar para sus shows

Los integrantes de La Santa Cecilia no solo cautivan a sus seguidores con su sonido, sino también con el vestuario que lucen en escena. Detrás de cada prenda tradicional mexicana que portan hay historias familiares: manteles y bordados que pasaron de generación en generación en Jalisco y que algún día podrían llegar hasta la hija de uno de los músicos.

Lo curioso es que este detalle íntimo rara vez se nota en un concierto, pero le da identidad y arraigo a cada presentación.

“Lo que vemos en el escenario tiene alma: cada puntada cuenta una historia familiar”, confesó Miguel “Oso” Ramírez, integrante del grupo a EL UNIVERSAL. Este guiño a la tradición, a la cultura y a la memoria de quienes han mantenido vivas estas artesanías convierte cada concierto en un homenaje a sus raíces.

La Santa Cecilia estrena nuevo sencillo y show en CDMX. Foto: Cortesía La Santa Cecilia