Un homenaje a Ricardo Pérez Montfort; 16 ensayos reflejan su legado en la historia y la cultura

Los hermanos Revueltas abren las puertas al universo del arte moderno mexicano

En crisis Efiteatro, la principal herramienta de apoyo a la escena

Con piano y orquesta, llega la música de Studio Ghibli al Centro Cultural Ollin Yoliztli

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Esta semana ha sido de sorpresas en, no sólo por la dinámica de nominación, también por lo que se ha revelado en las estrategias de cada habitación, como que nominó a , lo que sorprendió a la actriz, quien pensaba que todo estaba bien entre ellos.

El día de ayer, antes del desafío para obtener un retador para Aarón Marcury y Facundo en el robo de la salvación, los 12 habitantes de la casa fueron convocados a la sala para que Odalys Ramírez y Diego de Erice les revelaran cómo habían nominado cada uno.

Cuando llegó el momento de ver cómo Aldo había nominado, todos estaban atentos. Pero en el momento que los puntos que él dio a Dalilah Polanco y a Shiky fueron anulados y tuvo que dárselos a otros dos compañeros, sin dudarlo los repartió entre Priscila Valverde y Mariana; en ese momento, la cara de Botas fue de sorpresa e incredulidad.

Terminada esta parte de la gala, donde Abelito resultó ser el retador para el robo de salvación de hoy viernes en la noche, Mariana se quedó en la sala platicando con Dalilah, a quien le compartió su decepción por la nominación de Aldo, ya que aseguró que pudo haber elegido a alguien más, por ejemplo, Elaine Haro.

"Y me chin... de todos modos, por eso voy a estar así de ¿sabes qué? Haste para allá", expresó molesta Mariana.

Pero es que una noche antes, en el Cuarto Día, Priscila, Dalilah, Shiky y Elaine comenzaron a molestar a Mariana porque estaba a punto de dormirse con una sudadera de Aldo puesta. Aunque ella aseguró que no tenía nada que ver con un coqueteo, que simplemente el regiomontano se la prestó porque ella le dijo que sentía frío, ellos insistían en que había un cierto interés de De Nigris por ella; tal vez por eso Mariana no esperaba esa nominación.

Es muy posible que Mariana ahora sí aplique lo que estaba pidiendo de los demás: que jueguen y nominen sin tocarse el corazón, porque gracias al video que les mostraron en la gala, puso de nuevo los pies en la tierra.

