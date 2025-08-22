Más Información

Ante el revuelo que causó un video que compartió nada grato en contra de su ex, Alexis Ayala, sobre su actuación "fastidiosa" en "La casa de los famosos México", la actriz aclaró, apenada, que compartió el contenido sin leer bien de qué se trataba.

Dicho material es protagonizado por Ana Martin y se ha convertido en un meme, por lo que la actriz, fan de Martin, declaró en el aeropuerto de la Ciudad de México que lo compartió sin detenerse a leer arriba , que estaba dedicado para Alexis Ayala.

@anamartin ¡Véanlo! 😡Instagram: @anamartinof #tiktokmexico #mexico #viral #fail #funny #video #foryou #parati #televisa #donaldtrump #usa #latin #latina ♬ sonido original - Ana Martín

Argumentó que además de que se , no ha dormido y no se fijó.

"Estoy post parto, no he dormido, quedé cegatona después del parto, yo no leí las letras", expresó.

Se sinceró al decir que está enfocada en su hija recién nacida y no ha visto nada del reality.

La actriz confesó que se moría del oso al día siguiente que vio que las redes ardían por el video que había compartido, y por leer las especulaciones que circularon debido a la relación que tuvieron en el pasado.

"Me moría del oso", confesó, y agregó:

"Qué vergüenza, una disculpita enorme, no leí lo que decía".

¿Qué pasó entre Ana Brenda y Alexis Ayala en el pasado?

Alexis Ayala y Ana Brenda protagonizaron en 2005 la telenovela "Barrera de amor", él tenía 39 años y ella 19, se convirtieron en pareja fuera de la pantalla y su relación como novios duró tres años, terminaron en 2009.

Y aunque no cortaron en los mejores términos, Ana Brenda consideró que en 20 años se puede ser una persona totalmente diferente, por lo que no quiso ahondar en por qué y cómo terminó su romance con Alexis, quien se ha convertido el favorito de muchos y el odiado por otros. Es uno de los nominados dentro del reality y está en riesgo de salir el domingo.

