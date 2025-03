Ana Brenda está feliz disfrutando al máximo su embarazo haciendo lo mismo que hacía cuando aún no estaba embarazada, eso incluye el ejercicio con aparatos, la actriz de 38 años compartió un video que está dividiendo opiniones en redes porque aparece ejercitándose estando embarazada.

Ana Brenda, quien está casa con el empresario Zacarías Melhem, anunció su embarazo en diciembre de 2024 con un emotivo video en el que le coloca a su esposo una gorra con la frase "Dad", que significa "papá" en español.

La llegada de su bebé será en mayo, por lo que mostrarse haciendo ejercicio con aparatos a dos meses de dar a luz, ha dividido opiniones en sus propias redes sociales donde la protagonista de telenovelas como "Teresa" y "Corazón indomable" compartió el video y explicó lo bien que se ha sentido haciéndolo.

Ana Brenda divide opiniones por video

La actriz explicó que ella no es experta en el tema, que cada persona es diferente pero que a ella le ha ayudado mucho ejercitarse durante el embarazo, ya que si no hay ninguna contraindicación médica no hay problema, eso sí, incitó a la gente a consultar al médico antes.

Ana Brenda contó que ella escucha el llamado de su cuerpo y que le ha tocado escuchar muchos comentarios fuera de lugar.

"Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada . Y mas que nunca escucho que me pide el cuerpo. Cada vez que me hacen comentarios fuera de lugar me pongo a pensar la cantidad de sentadillas y peso que carga una madre embarazada y con toddlers o que por necesidad tiene que seguir trabajando o encargándose de muchas cosas como siempre y no cuenta con división de responsabilidad con su pareja".

La actriz puntualizó que desde hace tiempo decidió hacer lo que la hiciera sentir bien y feliz, eso incluye el ejercicio, actividad que la está ayudando a no lastimarse cuando tenga que cargar a su bebé, además, dijo que se prepara para la labor de parto y la recuperación.

"Mi prioridad es seguir creando músculo para no lastimarme al cargar a mi bolita de amor y que cuando ( espero ) se vaya la grasa y retención de líquido me vuelva a sentir yo. Y sobre todo me estoy preparando para labor de parto y recuperación. A mi me hace sentir bien y me hace feliz, y desde hace mucho decidí es lo más importante"

Ana Brenda recordó la valentía de las mujeres, y aplaudió cuando las parejas ayudan a que las mujeres se deconstruyan.

Aunque muchos aplaudieron a Ana Brenda e hicieron alusión a que su cuerpo está preparado para ejercitarse aún estando embarazada, muchos cibernautas la criticaron por supuestamente poner en riesgo al bebé, tomando en cuenta que sufrió un aborto en el pasado.

"Ay hasta me dolió nomas de ver eso pobre bebé cómo estará todo asustado y estresado". "Me sorprende que después de haber perdido un bebé juegues con esto, entiendo que quieres estar en forma y verte genial en tu embarazo, ojalá no hayan consecuencias, aveces no todo lo que dicen los libros quiere decir que sea cierto". "Ay yo no arriesgaría la vida de mi bebé, mi humilde opinión". "Estando embarazada no puedes alzar pesas por tu bebé". "Me parece que esta exagerando, es arriesgado hacer ejercicio en el estado que estás".

La actriz Ana Brenda comparte un video haciendo ejercicio con siete meses de embarazo.

Las felicitaciones y los buenos comentarios también se lee en los comentarios de su video que fue compartido hace unas horas.

"Seamos sinceras la mayoría que puede criticar esta actividad es porque no lo hacían antes de quedar embarazadas ...menos estando y es respetable". "Súper sana en tu embarazo". "El primer paso es el más difícil pero uno de los más importantes. Mi madre va a empezar em gym con sus 60 años y yo con la mitad de su edad sé que necesito cambiar mis hábitos, los buenos ejemplos siempre son bienvenidos. Gracias por inspirar siempre @anabreco". se lee.

