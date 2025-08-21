Aldo Tamez De Nigris se ha convertido en uno de los habitantes favoritos de "La casa de los famosos México" en esta tercera temporada, el sobrino del youtuber Poncho De Nigris, quien participó en la primera versión del reality, se perfila desde ya como uno de los predilectos para llegar a la final.

Aldo llega a la cuarta semana sin ser nominado aún, además de los fans que ya tenía previo al arranque del reality, Aldo ha ido sumando más adeptos, lo consideran amigable, gracioso, travieso y que ha hecho una dupla divertida con Abelito, otro de los favoritos en esta temporada.

El sobrino de Poncho no ha pasado desapercibido ante los ojos de las mujeres de La Casa, sobre todo de los ojos de Mariana Botas, quien ha reconocido lo atractivo que es.

"Aldito", como es llamado por sus fans, ya ha sido líder de la semana, demostrando que es bueno para las pruebas atléticas, aquellas que ponen a prueba el cuerpo.

Aldo Patricio Tamez De Nigris nació el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León, tiene 26 años, comenzó a estudiar Ingeniería Industrial, pero actualmente se enfoca en ser influencer después de intentar brillar, sin éxito, en el futbol; participó en los realities "Guerreros" y "Exatlón Estados Unidos" antes de integrarse a "La casa de los famosos México" 2025.

El árbol genealógico de Aldo Tamez De Nigris

Aldo Tamez De Nigris, mejor conocido como Aldo de Nigris, es hijo de Leticia de Nigris Guajardo, hermana mayor del famoso Poncho de Nigris, Aldo de Nigris y el fallecido Antonio "Tano" de Nigris.

Su papá es Jaime Tamez, y tiene dos hermanos: Andrea y Alejandro.

Sus tíos maternos son: Poncho de Nigris (conductor de televisión y figura pública). Aldo de Nigris (exfutbolista mexicano del Monterrey y la selección nacional). Antonio "Tano" de Nigris (exfutbolista, fallecido en 2009).

Aldo Tamez de Nigris, quien ha seguido un camino como influencer y figura pública ligada al legado familiar reconocido en el deporte y entretenimiento mexicano, ya sabe lo que haría si ganara "La casa de los famosos México".

“A mi mamá le hacen muchos comentarios porque vive con mi abuela, yo le compraría algún depa o una casa a mi mamá porque no tiene y se la merece”, expresó.

