La cuarta gala de nominación de "La casa de los famosos México" dio de qué hablar; y es que, en esta ocasión, las reglas cambiaron.

Aunque, durante toda la semana, los habitantes estuvieron ideando estrategias, haciendo cuentas y analizando a quién nominar para garantizar su permanencia por una semana más; al final nada salió como esperaban, pues "La Jefa" les tenía preparada una sorpresa en forma de cochinitos.

La noche inició de lo más normal, con Galilea conectándose con los habitantes para saludarlos y arrancar con el proceso de la repartición de puntos; sin embargo, una vez dentro del confesionario, se encontraron con una tierna alcancía que contenía un mensaje para cambiar el rumbo del juego y que iban desde anular votos, multiplicarlos o nominar cara a cara.

La dinámica, además de provocar los nervios de los famosos, sumo más polémica a ambos cuartos.

Al final de la gala, la placa quedó integrada porAlexis Ayala,Guana, Priscila Valverde, Abelito, Dalilah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Shiky quienes tendrán que esperar a la votación del público para conocer su futuro.