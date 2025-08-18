La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la tercera noche de eliminación; usuarios reaccionan a salida de Ninel Conde

El pasado domingo 17 de agosto, se llevó a cabo la tercera noche de eliminación en La Casa de Los Famosos México, la cual comenzó a generar una ola de memes en redes sociales incluso antes de conocer el veredicto final.

Esta semana, la placa de eliminación fue testigo de un hecho sin precedentes, pues por primera vez en la historia del reality show, 6 integrantes quedaron nominados.

Luego de que Elaine Haro –quien le arrebató la salvación al líder de la semana, Aldo De Nigris– le otorgara la inmunidad a Mariana Botas, los integrantes que quedaron en riesgo de ser eliminados fueron Mar Contreras, Ninel Conde, Facundo, Guana y Alexis Ayala.

Olivia Collins y Adrián Di Monte fueron los primeros dos eliminados. Foto: Captura de pantalla.

Ultimadamente, Mar Contreras y Ninel Conde fueron las participantes que entraron a la ruleta, revelando a Ninel como la tercera eliminada de la casa más famosa de México.

Los mejores memes de la tercera noche de eliminación en La Casa de Los Famosos 2025

La tercera noche de eliminación ha dejado mucho de qué hablar para los usuarios en redes sociales.

Entre teorías conspirativas, suposiciones, burlas e incredulidad, estos son los mejores memes y reacciones que dejó la tercera noche de eliminación y la salida de Ninel Conde de La Casa de Los Famosos 2025:

Miles de usuarios celebraron la salida de Ninel de la casa y lo asociaron con el triunfo de Alana Flores en la pelea estelar del evento de entretenimiento deportivo que se llevó a cabo anoche, el Supernova Strikers 2025.

Asimismo, muchos internautas quisieron recalcar el triunfo de Mar, quien logró salir de la ruleta.

Memes de La Casa de Los Famosos 3. Foto: X

Cientos de miles de usuarios optaron por apoyar a Ninel Conde y lamentar su salida del reality, pues se estaba convirtiendo en un importante personaje.

Memes de La Casa de Los Famosos 3. Foto: X

Con el comentario indiscreto que Alexis Ayala le dio a la reina de belleza, Priscila Valverde, durante el posicionamiento, internautas recordaron este momento de la primera temporada del reality show en México.

Alexis diciendo a Priscila: “Debe ser muy difícil venir a la casa de los famosos sin serlo” me recordó tanto a la humilladota que le dio Mayer a Ferka 😭



pic.twitter.com/7f3Ak55v7K — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 18, 2025

Este mismo momento generó duras críticas, tanto a Alexis, por el "villano" en el que se está convirtiendo con sus comentarios "despectivos, como para sus fans, quienes aplauden su actitud y "personaje".

recuerdo como las fans del Aarón atacaron a Andrea Legarreta por decir que no lo conocía, ahora esas mismas le aplauden a Alexis por menospreciar a Priscila, wow con su doble moral

#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico

pic.twitter.com/R3MxzG8AEo — jywy; yooy (@zmxlmjmyosi) August 18, 2025

Otros usuarios hicieron del momento en el que a Aldo se le "resbalaron" los comentarios de Facundo tras el posicionamiento, un meme épico.

Memes de La Casa de Los Famosos 3. Foto: X

Por último, usuarios destacaron la participación del notario, quien hace presencia en el show cada semana, durante la noche de eliminación.

Memes de La Casa de Los Famosos 3. Foto: X

