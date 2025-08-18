Más Información

Supernova Strikers vs La Velada del Año V: ¿qué evento tuvo más espectadores?; esto se sabe

¿Cómo detectar correos falsos del SAT, servicios e instituciones?; señales clave para no caer en fraudes

Supernova Strikers 2025: los mejores memes del evento; usuarios no han tenido piedad

Semana del Cine Mexicano 2025; estrenos gratuitos que no te puedes perder en la Cineteca Nacional Chapultepec

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

El 17 de agosto, los fanáticos del boxeo entre creadores de contenido vivieron una jornada única. En la Ciudad de México se celebró la primera edición de reuniendo a 20 mil personas en el Palacio de los Deportes y a miles más conectados por streaming.

Mientras tanto, La Velada del Año V sigue siendo recordada por su récord de 9 millones de espectadores simultáneos en Twitch, pero si se considera la audiencia total, el evento mexicano se impuso.

Descubre el horario de la dinámica especial para ver la preparación de los participantes. Foto: Especial

¿Cómo se desglosa la audiencia total?

De acuerdo con Julio Moreno Parra, consultor de marketing, quien publicó un breve hilo en X, Supernova Strikers superó los 10 millones de espectadores considerando varias fuentes.

  • Pantallas encendidas: 6.9 millones de espectadores según la metodología de DAZN, que mide no solo dispositivos activos, sino cuántas personas están viendo detrás de cada pantalla.
  • Plataformas digitales: Twitch, YouTube y otras plataformas sumaron 3 millones de visualizaciones únicas, con medición 1 a 1.
  • Cinépolis: Se habilitaron aproximadamente 870 salas, con un promedio de 150 personas por sala, generando 130 mil fans en pantalla grande.

Este desglose muestra cómo Supernova Strikers alcanzó una audiencia total mayor a la de La Velada del Año V, que destacó especialmente en Twitch, pero no sumó cifras de cine ni de pantallas encendidas adicionales.

La Velada del Año V: récord en Twitch

El Estadio La Cartuja en Sevilla fue testigo de 80 mil asistentes presenciales durante La Velada del Año V. Además, más de 9 millones de espectadores vieron el evento simultáneamente en Twitch, cifra reconocida por Guinness World Records.

Aunque La Velada del Año V dominó en la plataforma de streaming, Supernova Strikers se impuso al sumar todas las métricas de audiencia, demostrando el crecimiento del entretenimiento digital en Latinoamérica.

¿Quién ganó en audiencia total?

Si se considera la audiencia global combinada, Supernova Strikers se lleva la delantera, con más de 10 millones de espectadores en total, superando a La Velada del Año V.

Esto confirma que el evento mexicano no solo fue un éxito presencial y digital, sino que logró un impacto internacional notable, sentando bases para futuras ediciones y consolidando el modelo de boxeo entre creadores en América Latina.

