Supernova Strikers vs La Velada del Año V: ¿qué evento tuvo más espectadores?; esto se sabe

El 17 de agosto, los fanáticos del boxeo entre creadores de contenido vivieron una jornada única. En la Ciudad de México se celebró la primera edición de Supernova Strikers, reuniendo a 20 mil personas en el Palacio de los Deportes y a miles más conectados por streaming.

Mientras tanto, La Velada del Año V sigue siendo recordada por su récord de 9 millones de espectadores simultáneos en Twitch, pero si se considera la audiencia total, el evento mexicano se impuso.

Descubre el horario de la dinámica especial para ver la preparación de los participantes. Foto: Especial

Lee también: Supernova Strikers 2025: los mejores memes del evento; usuarios no han tenido piedad

¿Cómo se desglosa la audiencia total?

De acuerdo con Julio Moreno Parra, consultor de marketing, quien publicó un breve hilo en X, Supernova Strikers superó los 10 millones de espectadores considerando varias fuentes.

Pantallas encendidas: 6.9 millones de espectadores según la metodología de DAZN, que mide no solo dispositivos activos, sino cuántas personas están viendo detrás de cada pantalla.

Plataformas digitales: Twitch, YouTube y otras plataformas sumaron 3 millones de visualizaciones únicas, con medición 1 a 1.

Cinépolis: Se habilitaron aproximadamente 870 salas, con un promedio de 150 personas por sala, generando 130 mil fans en pantalla grande.

Este desglose muestra cómo Supernova Strikers alcanzó una audiencia total mayor a la de La Velada del Año V, que destacó especialmente en Twitch, pero no sumó cifras de cine ni de pantallas encendidas adicionales.

La Velada del Año V: récord en Twitch

El Estadio La Cartuja en Sevilla fue testigo de 80 mil asistentes presenciales durante La Velada del Año V. Además, más de 9 millones de espectadores vieron el evento simultáneamente en Twitch, cifra reconocida por Guinness World Records.

Aunque La Velada del Año V dominó en la plataforma de streaming, Supernova Strikers se impuso al sumar todas las métricas de audiencia, demostrando el crecimiento del entretenimiento digital en Latinoamérica.

Supernova presume más de 10 millones de espectadores 🔥

Pero… ¿cómo se llega a esa cifra? 👇🧵#Supernova #supernovastrikersamigo pic.twitter.com/3egIukTXJa — Julio Moreno Parra (@_juliomparra_) August 18, 2025

Lee también: Supernova Strikers 2025: ¿cómo surgió la rivalidad entre Alana Flores y Gala Montes?; conoce la historia

¿Quién ganó en audiencia total?

Si se considera la audiencia global combinada, Supernova Strikers se lleva la delantera, con más de 10 millones de espectadores en total, superando a La Velada del Año V.

Esto confirma que el evento mexicano no solo fue un éxito presencial y digital, sino que logró un impacto internacional notable, sentando bases para futuras ediciones y consolidando el modelo de boxeo entre creadores en América Latina.

También te interesará:

CFE ofrece internet desde 95 pesos mensuales; ¿cómo contratar el servicio?

Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

¿Quién era Camilo Ochoa?; el influencer asesinado en Morelos y relacionado al Cártel de Sinaloa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/