La tarde en la Ciudad de México se mostraba fría y con amenaza de lluvia, algo nada extraño para un viernes capitalino. Sin embargo, esta sensación de desgano climático cambiaría unos minutos más tarde con el concierto de Kylie Minogue en el Palacio de los Deportes.

Rumbo al Domo de Cobre, por metro, ya se veía a varias personas dirigirse al concierto de la cantante británica. El Universal charló con Sofía y Mateo, amigos desde la infancia que comparten el gusto por el pop y por la intérprete de "I belive in you."

“Kylie es extraordinaria, es parte de mi música de toda la vida, me ha acompañado en varias noches locas, en conquistas… sé que será un concierto maravilloso porque es ella, una diosa”, dijo Mateo, quien entusiasmado compraría su playera en los puestecillos de la calle.

Mientras que Diego, quien viajó desde Yucatán junto a sus amigos para ver a una de sus artistas favoritas, expresó que Kylie representa toda una leyenda para él.

“Yo la vengo siguiendo desde el año 2000, cuando la veía en la televisión a través de los Juegos Olímpicos de Sidney”, comentó.

Su primer contacto con ella le hizo brillar los ojos, especialmente por la interpretación de “Dancing Queen”: “Fue algo muy sensual, muy sexy para mí”.

Desde entonces, Diego continuó siguiendo sus álbumes y destacó cómo Kylie ha sido pionera en el tema LGBTI+: “Nos ha cautivado a todos en todos sus shows y en todos sus conciertos”.

Lee también: Del barrio al Palacio de los Deportes; El Malilla hará historia en el reggaetón

Justamente a la llegada al Metro Velódromo, los vendedores ya hacían su agosto con la mercancía, con precios que iban de 100 a 300 pesos mexicanos. La merch incluía tarjetas coleccionables de los “santos de la música”, como las llama Josefina, comerciante ambulante que por un día se convirtió en vendedora de la estampilla de “Santa Kylie”.

También había playeras clásicas de la gira, algunas con letras casi ilegibles al estilo de bandas de metal, botones, tazas, termos, pósters y hasta impermeables, por si llovía.

Algo realmente llamativo eran los puestos de comida con letreros que decían “los esquites oficiales de Kylie Minogue” o “las papas de los famosos”, una tradición que ya se ha vuelto marca registrada en conciertos masivos.

Lee también: Cine mexicano gratis en la Cineteca; 10 películas imperdibles

La emoción se hacía sentir a cada paso hacia el Palacio. Algunos fans apretaban el paso para llegar a su asiento, mientras otros continuaban explorando los puestos callejeros. Todos listos para presenciar el Tension World Tour, que gracias a redes sociales ya prometía un espectáculo explosivo.